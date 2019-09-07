【旅遊業重創】90房賓館日均1房「發市」　老闆緬懷過往訂單不停

反對修訂《逃犯條例》連月來引起嚴重警民衝突，愈演愈烈，令旅客卻步，暑假黃金假期乏人來港，酒店業大割價，青衣海景三星酒店房價跌破百元關口。 位於尖沙咀美麗都大廈的阿波羅賓館，由一對老夫婦經營。他們說8月起，賓館90多所房間之中，每日最多只有一所房間有人入住，「從來未試過，沙士最嚴重都好過依家！」清潔員工都不用上班，偶而「發市」，75歲老闆娘自己執房洗廁所。 暫時未知事件何時結束。老闆劉延銘說，以前電話無時無刻「咇咇」叫，訂單接不停，惟一個多月以來都無起色，已不再抱希望，最壞打算是提早退休，「我都70幾啦，仲去考小巴牌的士牌咩？只係唔捨得賓館牌……好難拎架！但依家又無人要。」原為印尼華僑的他仍笑着對記者說，他相信短期內會恢復，「其實香港真係好好！」

係呀，真係好差，因為時間太長啦，依家仲未見到好返！最差只係沙士，都只係一個月多啲，依家超過埋啦！ 尖沙咀阿波羅賓館老闆劉延銘

賓館東主劉太不欲員工回來工作，親自打掃房間、洗廁所。（鄭子峰攝）

暑假一向為旅遊旺季，不少一家大細的遊客會選擇到香港旅遊。但今年暑假期間，連環爆發反修例示威及襲擊，至8月連場機場集會及衝擊，機場多日癱瘓，嚇怕旅客。

夫婦及四名清潔員打理90間房

尖沙咀美麗都大廈賓館雲集，不只記者看到眼前景象「冷冷清清」，門外化妝品店職員亦說：「依家行街係好舒服呀，真係無晒人上去，街都無太多人。」

40多年前與太太由印尼來港定居的華僑劉延銘，原本經營鐘錶廠，不少行家結業北上發展後，他改為經營賓館，多年來由二人主理，起初只聘有四名清潔員工作，近年「環境好」擴充經營，並有兩個單位、合共90間房，當中部份為租住單位。近日的社會衝突，他指是多年來「最淒涼」，「係呀，真係好差，因為時間太長啦，依家仲未見到好返！最差只係沙士，都只係一個月多啲，依家超過埋啦！」

年屆76歲的賓館東主劉延銘坦言，「最壞打算」結束賓館，提早退休。（鄭子峰攝）

+ 2

旅客相繼取消訂房 鐘錶展台灣參展商不敢來

劉延銘表示，由7月底起，訂單陸續取消，最先影響是內地客及台灣客，其後是東南亞客人，最後連歐美客人亦取消入住，「大陸人都有避忌，敏感呀嘛；歐美人都唔嚟啦，原本有個團30幾人訂咗房，佢哋無嚟之後，無端端啲錢就咁就走咗啦！」

7月有六成訂單取消，8月就接近零訂單，到9月更是「零起色」，劉先生說：「好似今日咁，得一間房客咋。以前電話成日咇咇叫有訂單，我依家睇諗都唔駛諗啦！」

8月底至9月一向為賓館旺季，不時爆滿，俱往矣。「9月頭有鐘錶展，好多台灣同東南亞參展商，因為自己出身窮，知道賺錢難，只係住賓館！佢啲下屬就會住隔離Holiday Inn（金域假日酒店），但佢哋今年話怕亂，暫時避下啦！」

位於14樓的賓館內，有9所房間，訪問於下午約6時開始，理應已有部份客人入住，記者不但發現樓層未見「拉篋」旅客。劉先生逐間逐間打開門口解說情況，以示全為「吉房」，只見整齊的床鋪及清潔的垃圾桶。

位於大廈14樓的賓館有9個房間，現時只有一間有旅客居住上。（鄭子峰攝）

▼9.1機場示威▼

+ 22 + 21 + 20

人禍難醫過疫症！ 賓館老闆劉延銘

指今次是30多年「最大風浪」

「依家有客人來住，都係我太太執房啦！」本來聘有一共六名清潔工，上月起已着他們放大假，偶有客人入住也只會自行處理，鋪床單、洗廁所，親力親為，「一間半間，無謂煩到人」。

年屆75歲的劉太也習慣相關工作，「我哋都係做開勞動嘢嘅！」劉先生強調並無想過解僱員工，「一嚟清潔工好難請人，就算佢哋無嚟，我依家都有畀人工。」連同租金、電費、人工等，單單14樓9間房月花7萬至8萬元成本。

記者翻查酒店報價網頁，其賓館的房價為150元至200元，初步計算上月每日只有一間房有人住，全月收入僅6,000多元，實在「蝕本」，劉亦說無辦法，「無人嚟香港我哋控制唔到，點平價其實都無用！」他直言自己較為樂觀，未有最壞打算，指30多年的經營，今次是「最大風浪」，嚴重性超越的2003年沙士時期，「人禍難醫過疫症」；但他認為10月國慶前能夠恢復，「做生意嚟講，你做香港頭頭（政府） ，你都要睇吓諗吓辦法搞好，要搞返起！」

每日只有一間房有客人入住，清潔員工都不用回來，75歲劉太自己落手落腳執法。（鄭子峰攝）

「最壞打算」退休不幹 憂心員工失業

年屆76歲，記者着他說出「最壞打算」，他只好說：「我都70幾啦，老啦！仲揸巴士、的士咩？咪退休囉。但只係唔捨得賓館牌……拎我哋個牌好難好難，想維持個牌，好不容易，會好傷心。」他說自己只是小老闆，也是「落手落腳」去做，「24小時on call」，並非大家所想的能夠分享經濟利益，「我哋無可能100%入住嘛，如果真係咁好做，我啲仔女都會接手，佢地哋睇我哋好辛苦，無前途。」

他擔心若決定退出，員工的飯碗也不保，「我哋關係好架，依家佢哋都心痛我要挨，因為佢見到個情況。」

雖說滿口埋怨，但居港40幾年的他亦沉思了一會，跟記者說：「全世界嚟講香港最好，香港最好呀，係福地......我啲客都有咁講，只係依家暫時唔方便嚟！」