【校園天地】香港聖公會何明華會督中學　澳洲正向教育旅程

香港聖公會何明華會督中學獲民政事務局 青年發展委員會「2019-20 國際青年交流資助計劃」資助，22位學生有機會於 2019 年 7 月參與「正向心靈 豐盛旅程」學生大使計劃 澳洲生活體驗。這次 14 天的旅程安排學生到訪Gold Coast Christian College 與同學進行交流，也安排同學參觀澳洲著名大學，與國際交流學建立友誼，藉以鼓勵學生放眼世界，拓展視野。

是次行程特意安排學生到訪 Gold Coast Christian College 進行一星期的學習體驗。學校為同學安排學習伙伴(study buddy)，一同學習及生活，認識澳洲校園生活外，也讓同學有機會分享生活點滴，並策劃社區服務。

「在澳洲的課堂中，最令我深刻的部分是同學完成匯報後，組內須完成一張反思工作紙，比較分組前和分組後自己對課文有沒有理解更深，還有對組員表現的評價。他們的課堂除了學懂知識，培養思考能力外，更注重培養學生團隊合作的技巧。協作學習的精神充分發揮岀來。」 陳樂津同學分享

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對於平日較少出遠門的同學，14 天的澳洲之旅，其中一樣要學習的就是適應當地的生活文化。交流團刻意安排學生居住寄住家庭，一方面增加同學利用英語與本地人溝通，另一方面也鼓勵同學認識當地文化。部份的同學更主動為寄住家庭煮晚餐以答謝他們無微不至的照顧。

「和學校的朋友及寄宿家庭相處，我要用不熟悉的英語溝通。和他們朝夕相處，不擅長用英文跟別人找話題聊天的我，要嘗試主動跟他們分享及交流自己的生活。在回首看過去十多天，我發現我成功走出自己的安舒圈，克服了這些困難，並做到了在挑戰中真正地享受旅程帶給我的一切。」 張綺萍同學分享

這次旅程亦特意安排同學前往一間安老院做服務，提供一個平台讓他們發揮創意，以小組形式為長者設計不同的活動，為他們帶來歡樂。三組同學各施其職，有唱歌、書法和中國摺紙藝術等等。

「老人院的工作是我覺得在整個旅途中最具深刻意義、不可或缺的活動之一。在過程中，我們需要克服語言上的障礙、自信心的考驗等等……大家在過程中若缺少正向思考，半途而廢，活動定不能成事。有時候，環境因素我們不能控制，但心態可以改變。運用天父給我們的強項，有事盡力發揮，過程雖困難，但令人回味。」 戴志騰同學分享

金偉明校長指出，這次旅程的獨特之處在於生活體驗，同學在14 天內遇上重重難關，不論是語言上，還是與人相處方面，他們之間難免會出現誤解或摩擦，而要跨過這些難關就是這個旅程對他們每一個人的考驗。

香港聖公會何明華會督中學推動正向教育希望學生明白生活必定有挑戰、有風浪；情緒有正面，也有負面。遠離自己熟悉的環境，並要應用英語與外國人溝通對中學生充滿挑戰。同學若認識自己的現況，並能習慣地、有效地運用這些天賦的性格強項，就能較容易地跨過挑戰，處理好自己的情緒，擁有健康的身心靈和正向的人際關係，經歷喜樂人生。

（內容由香港聖公會何明華會督中學提供）

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