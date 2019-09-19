憂何君堯賽駒被狙擊　馬會取消賽事　馬主協會前會長：無奈但接受

立法會議員何君堯名下的賽駒「天祿」原定昨晚（19日）於跑馬地快活谷馬場出賽，惟早前有傳網民發起圍堵馬場、「幻彩耀天祿」的行動，馬會疑因避免發生意外，罕見地取消全晚賽事。 香港馬主協會前會長吳嵩今（19日）接受港台節目《千禧年代》的訪問，表示對馬會昨晚取消夜馬賽事感到無奈，但認為可以接受。他稱，有人早前發起「幻彩耀天祿」，或以鐳射筆照射馬匹眼睛，認為對騎師、其他馬、觀眾亦會造成危險。

香港馬主協會前會長吳嵩今（19日）早接受港台節目《千禧年代》訪問，談及昨晚馬會取消晚上所有賽事的決定，表示相當無奈但接受。他留意到，有網民發起「幻彩耀天祿」，或以鐳射筆照射馬匹的眼睛，而馬匹本性容易受驚，對騎師、其他馬、觀眾亦會造成危險。而且，若有人圍堵馬場，不同意見人士有可能發生口角、動武，影響到大量在場人士。

有人質疑因何君堯賽駒「天祿」而取消整晚賽事並不公平，他則回應，若只取消頭一場比賽，對同場的其他馬及其馬主、騎師同樣不公平，基於公平競技的原則，故取消昨晚所有賽事。另外，他解釋馬會有權勒令指定馬匹退出，但通常涉及技術問題，如馬匹健康狀態、過往紀錄，而不是因潛在風險。他指，補賽日子需再作研究，但相信在今年補賽有難度。

何君堯的賽駒「天祿」原定於昨晚出賽，惟馬會因應示威活動，決定取消全晚賽事。（馬會網頁圖片）。

他說，不少練馬師、馬主對賽事被取消十分生氣，形容「受害者太多」，而取消了昨晚賽事相信損失約一億稅收，在營運開支、慈善捐贈方面亦損失近五千萬。他強調馬圈是包容的地方，不同政見的人士在馬場內亦聚首一堂，和平共處，希望示威者自律，不要影響賽事。

聽眾黃先生認為馬會做法正確，若有示威者到場抗爭，相信會引起混亂，又希望馬會能盡快確定補賽日子。聽眾張先生則認為，若有需要，馬會應取消「天祿」的作賽資格，批評現時只對何君堯一人公平，根本沒有解決問題，而是製造社會更大撕裂。

昨日尖沙咀馬會投注站內的電視螢幕展示聲明，指晚上賽事取消。（資料圖片／梁煥敏攝）

馬評家梁浩賢接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，他表示可以理解馬會的取消賽事的決定，「因為唔敢博」，梁指馬會有責任確保入場人士安全，萬一在場內發生衝突，難以安排交通疏散人潮。

馬會《賽事規例》列明，馬會董事局有權拒絕准許已報名的馬在任何賽事中出賽。但梁浩賢指出，實際上馬會董事局未必能在馬匹無傷病的情況下，拒絕何君堯的馬匹「天祿」出賽，最多只能勸馬主主動退賽。

梁解釋，一般只會在個別情況下才會拒絕准許已報名的馬出賽，例如開跑前發現馬主有違法行為，「已經判咗有罪嗰種」，又或者馬匹易主。他指昨天網民發起圍堵馬場，「除非是人已經入場，起晒哄，先會有機會退賽。」他相信馬會汲取過今次經驗後，日後會認真商討對策，「下次馬匹報名前，（馬會）已經要審時度勢啦先。」