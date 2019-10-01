【逃犯條例】遊客勝地土瓜灣變冷清　居民歡迎　商戶叫愁

反對修訂《逃犯條例》風波持續，各區出現激烈警民衝突，本港旅遊業亦受挫。土瓜灣及紅磡一帶近年街道上逼滿 內地旅行團旅客，令街坊寸步難行。修例風波發生後，土瓜灣一帶變得「寧靜」，內地旅行團近乎絕跡，街坊指「行路闊落咗，舒服晒」。有街坊更指以往因擠逼而要走出馬路，現時終可在行人路上步行，希望情況可繼續。 但有人歡喜有人愁，土瓜灣內的藥房及朱古力店等以往逼滿內地旅客，但現時卻門可羅雀。有藥房負責人坦言，現時生意額只剩去年同期的10%，部分日子更跌至只得零生意。負責人又對10.1國慶黃金周的生意額感悲觀，認為難以捱至聖誕及新年，最差情況或要結束營業。

土瓜灣及紅磡一帶近年街道上逼滿內地旅客，不時有警察維持秩序。（資料圖片）

手信店：部分出售金器、鐘錶店舖結業

土瓜灣道偉恆昌至紅磡佛光街一帶，一向有多所服務內地團的手信店，有熟悉運作的業內人士指，近日因內地團大幅減少，部分出售金器及鐘錶的店舖結業，剛過去的周三亦有一珠寶店結業。此外，據他了解，部分自置店舖的負責人已暫停營業，員工則停薪留職，期望艱難時期盡快「挨得過」。

另外，由於現時仍有少量內地團到港，部分手信店仍營業，但會「間歇性」提早關門，「佢哋通常做幾個鐘就關門，員工就早走啲，始終有人嚟就要開啦，做得幾多得幾多。」而有導遊現時則已「變通」，內地當局剛推出《香港、澳門導遊及領隊在珠海橫琴新區執業實施方案（試行）》，容許港澳導遊和領隊在橫琴執業，決意改變經營方法，「而家都會減啲購物團架啦，有新方式生存都好呀，內地咁快諗到方法畀我哋，仲快過香港政府呀！」

位於土瓜灣的朱古力店同樣冷清，半小時內完全沒有顧客入內。（張浩維攝）

朱古力店及酒樓人流稀少 店員被逼放無薪假

《香港01》記者於9月底曾到土瓜灣等地視察，以往肩摩踵接的街道變得寧靜，旅行團不復見，而馬路上亦沒有泊滿旅遊巴的景象。在用餐高峰期下午約1時，專接待旅行團的酒樓由以往逼滿人，變得只剩1至2枱食客，記者於門外等候約半小時，亦只見一團內地旅行團入內。酒樓旁邊的朱古力店同樣冷清，半小時內完全沒有顧客入內。店員就慨嘆由6月起至今生意慘淡，直言「一日可以一團客都無！」而沒有客人的日子店舖會落閘暫時停業，員工亦要放無薪假。

+ 2

民樂街藥房生意跌九成 不敢入貨

於民樂街經營藥房、不願透露姓名的負責人表示，發生機場圍堵事件後，嚇走大部分內地旅客，生意只剩去年同期的約10%，他坦言「再咁落去真係要執！」他又稱，即使有貨品賣完亦不敢入貨，因擔心要囤積貨品一段長時間，現時只靠街坊生意度日。在訪問期間，有市民亦撲個空，原本入內打算購買奶粉，但該藥房就沒有存貨。

該名負責人又表示，藥房的營業時間原本至下午5時，但因顧客稀少，故會提早關門，「燈油火蠟都係錢，開幾耐就蝕幾耐！」他坦言若情況持續，估計租約完結後可能會結業。

機場圍堵之後好多內地旅客都問，香港人係唔係好憎大陸人？個個都嚇到唔敢再嚟，生意得番唔夠一成，每日都蝕緊錢，好大打擊。 土瓜灣藥房負責人

土瓜灣居民：行路闊落咗 清靜晒

土瓜灣商戶對遊客數量大減均感「頭痕」，但居民就深表歡迎。於土瓜灣居住的街坊林小姐表示，以往上班下班時均見大批遊客於樓下，更霸佔整條行人唔，「居民行都行唔到，要被逼行馬路，好危險！」她就笑言現時遊客減少，終可重新在行人路上步行，亦會較安全。林小姐又指，十分歡迎出現轉變。

於土瓜灣上班的張先生同樣表示，近數個月旅行團數目大減，以往每日午飯時有大量旅遊巴士於附近停泊上落客，但現時基本已全部消失。他形容轉變「好正」，如車輛響按等噪音大減，環境可更寧靜。