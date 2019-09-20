美國進口麵粉受大腸桿菌污染　食安中心呼籲停止食用

​食物環境衞生署食物安全中心指，一款名稱為Unbleached All Purpose Flour的美國進口預先包裝麵粉可能受到O26型大腸桿菌污染，呼籲市民停止食用。而受影響者可能會出現腹痛、水狀腹瀉，甚至帶血腹瀉。有些患者可能會發燒和嘔吐。 食安中心又指，初步調查發現本港進口商「牛奶有限公司」曾進口約220包受影響批次產品，而產品全部已在旗下零售點售罄。進口商現正按中心指令回收受影響產品，

​食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）今日（20日）呼籲市民不要食用一批美國進口的預先包裝麵粉，因為有關產品可能受O26型大腸桿菌污染。而業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

食安中心指一款名稱為Unbleached All Purpose Flour，品牌為Gold Medal的美國進口麵粉可能受O26型大腸桿菌污染。（Gold Medal公司網頁截圖）

產品資料如下： 產品名稱：Unbleached All Purpose Flour 品牌：Gold Medal 來源地：美國 淨重：每包五磅 此日期前最佳：2020年9月6日

感染O26型大腸桿菌或出現腹瀉、發燒、嘔吐

食安中心指，有些大腸桿菌的菌株，如產品所涉及的O26型大腸桿菌，會透過產生志賀毒素而令人致病，這些細菌被稱為產志賀毒素大腸桿菌。產志賀毒素大腸桿菌是經由口糞途徑傳播，而進食受污染的食物、飲用受污染的水，或直接接觸帶有該菌的動物是常見的感染途徑。另外，如人們忽略個人衞生，此病菌亦可經由口糞途徑在人與人之間傳播。受影響的人可能會出現腹痛、水狀腹瀉，甚至帶血腹瀉。有些患者可能會發燒和嘔吐。部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。大腸桿菌包括產志賀毒素大腸桿菌不能在高溫下生存，徹底煮熟食物即可消滅大腸桿菌。

食安中心又指，初步調查發現本港進口商「牛奶有限公司」曾進口約220包受影響批次產品，而產品全部已在旗下零售點售罄。「牛奶有限公司」現正按中心指令回收受影響產品，市民可於辦公時間致電其熱線2299 1133查詢上述產品回收事宜。



食安中心透過食物事故監測系統，得悉美國食物及藥物管理局發出通知，指產品的製造商正回收上述批次的產品，因為有關產品可能受O26型大腸桿菌污染。食安中心得悉事件後，亦隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進。