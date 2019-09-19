珠江橋牌豆豉鯪魚罐頭含孔雀石綠　食安中心指令停售

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食物環境衞生署食物安全中心今日（19日）公布，一個珠江橋牌的豆豉鯪魚罐頭樣本驗出微量孔雀石綠，中心正跟進事件，並已指令停售該批產品。

食物環境衞生署食物安全中心今日公布，一個珠江橋牌的豆豉鯪魚罐頭樣本驗出微量孔雀石綠。（網上圖片）

中心指出，透過恆常的食物監測計劃，從北角城市花園內的惠康超級市場抽取上述罐頭鯪魚樣本作檢測。結果顯示，樣本含微量孔雀石綠，含量為10億分之0.74。

有足夠證據將會檢控

中心又指，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其停售該批產品，現正追查有關食品來源，若有足夠證據將提出檢控。

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孔雀石綠會用作治理魚類疾病

中心補充，孔雀石綠是一種工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。

根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。

產品名稱：豆豉鯪魚

品牌：珠江橋牌

原產地：中國

生產商：中糧集團有限公司／中糧工業食品進出口有限公司

港澳總代理：昌暉有限公司

淨重：150克／5.3安士

此日期前最佳：2022年2月24日

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