【10.3集會・直播】太古站外防暴警放催淚彈　示威者後退有人倒地

本周二10.1國慶，多區爆發警民衝突，警方在四個地方開六槍，在荃灣大河道，一名18歲中五示威者中槍，今日（3日）亦已於沙田裁判處提堂。有市民發起於全港最少九區進行連續第二日的集會，暫定於晚上8時進行，指對開槍事件表示關注，《香港01》將於沙田、太古及荃灣等各區直播。

【23:05】太古防暴警察重新戴上防毒面具。

【22:55】防暴警在太古站外增援。在場不斷有人叫罵警員「黑社會、黑社會」。

10月3日晚上，防暴警在太古站外發射催淚彈後，繼續在現場戒備。封鎖一條行車線。（鄺曉斌攝）

【22:34】太古站外，有防暴警察與站在行人路上的市民對罵。有市民叫口號，有防暴警稱「你日日路過」、「你係市民」，又希望記者不要阻礙市民。現場有一人揮動港英時代的香港旗。

【22:27】太古站外，多名防暴警手舉胡椒噴霧戒備，向行人路上的人叫「繼續行」。現場有人從遠處叫罵警員。

【22:17】太古站外，示威者已散去，防暴警察要求記者返回行人道，記者多次表明會合作，但有鐵欄無法翻越。

【22:15】港鐵關閉觀塘站。

【22:14】太古外，防暴警發射完催淚彈後，不斷後撤，部份上警車離開。

10月3日晚上10點，太古站外防暴警施放催淚彈。（鄺曉斌攝）

【22:10】太古英皇道，防暴警察從東西兩邊包抄推進，目前現場並無示威者。遠處有市民圍觀。

【22:05】太古站外防暴警放催淚彈，示威者後退有人倒地。

10月3日晚上約10點多，防暴警察在太古放催淚彈，有人倒地。（鄺曉斌攝）

【22:01】民間記者會在沙田新城市廣場召開，回應政府或啟動緊急法訂反蒙面法。

【22:00】荃灣何傳耀中學外，有市民在外貼連儂牆。有人唱校歌。

【21:55】有示威者用垃圾桶阻塞港鐵太古站的其中一條扶手電梯，其他電梯仍正常運作。

【21:52】太古站外有人破壞閉路電視鏡頭。

【21:50】因應太古的道路情況，新巴城巴2、77、82、85、99、102、606、608、682及A12號線往東行方向需要改道行駛，臨時以康怡廣場巴士站代替太古城中心巴士站。

【運輸署特別交通消息】因應港島區道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線需改道行駛：

香港島路線：

2,77,82,85,99

過海路線：

102,106,606,608,613,682

機場路線/北大嶼山對外路線：

A12

電車服務：

由鰂魚涌至新成街的來回方向電車服務暫停。

【21:47】太古外，有市民被質疑拍大頭照，之後被示威者要求刪除相片。其刪除相片後，示威者散去。

【21:43】運輸署特別交通消息：英皇道（來回方向）近康山已暫時阻塞或封閉，受影響公共交通服務須改道行駛。

10月3日晚上，太古站外康怡廣場對出一段康山道被佔據。（鄺曉斌攝）

【21:41】太古站外英皇道、康山道一帶，有示威者用垃圾桶堵路。

【21:32】太古康怡廣場對出，防暴警撤退後，有數百人聚集叫口號，唱《願榮光歸香港》等歌曲。

【21:22】太古站外，防暴警上車完全撤退，示威者一度投雜物。現場市民大叫「唔好追」。現場所見，並無人再追警車。有人被胡椒噴霧噴中。

【21:19】有人向警方投擲雜物，警舉防暴槍後退。

【21:15】太古站外，防暴警後退期間，有持防暴槍的警員突然衝前，氣氛緊張。

【21:10】太古站外，防暴警退至英皇道，大量人尾隨。

【21:07】太古站外，防暴警正在撤退，大量人尾隨，不斷大叫「放人」。

【21:02】在太古站外康山花園，在行人路上的市民質疑是否宵禁。現場聚集的人自稱是街坊，他們並無頭盔、防毒面罩等裝備，聚集的人愈來愈多，大叫「放人」。

【20:58】太古站外防暴警在行人路上設置防線，並對記者說「走！走！走！」，要求站在行人路上的記者離開。

【20:56】太古站外，防暴警在康山花苑的行人路上築起防線，有市民站在行人路上，質疑警方的行動。

【20:54】太古站外，至少四輛警車到場增援，防暴警下車，多數防暴警均蒙面，手持雷鳴登槍，戴頭盔。

【20:51】太古站外地防暴警原本已經後撤，市民在追罵。其中一名在後排的警員突然衝向前，拘捕一名男士。

【20:45】太古站內原本有大批防暴警戒備，之後撤離。有市民不斷追問是否防線，可否走過去，但警員並無理會。有多名無戴口罩的市民，質疑為何警員要戴口罩。

10月3日晚上8點，太古站警民對峙。（鄺曉斌攝）

【20:33】太古站內防暴警撤離，有市民跟隨指罵。

【20:31】沙田新城市廣場，數百市民聚集，唱《願榮光歸香港》等不同歌曲，有不同的市民輪流在中庭發言分享感受。

【20:30】太古站內警民對峙，有市民對警員說「你拉我啦」。

10月3日晚，太古站內警民對峙，有市民對警員說「你拉我啦」。大批防暴警員站內戒備，不少警員戴上黑色口罩，遮蓋半邊臉。（鄺曉斌攝）

【20:25】太古站內，市民高叫「殺人犯」、「有報應」等口號。現場警員戒備，未有行動。

【20:15】太古港鐵站內，有大批防暴警察駐守，警員手持長盾，部份戴黑色口罩，遮蓋半邊臉，包括嘴巴、鼻子。聚集的市民亦無任何裝備，有人指罵警察，要求他們收隊。

【20:10】沙田新城市廣場，有逾400名市民於沙田新城市廣場中庭聚集，高叫「721唔見人、831打死人」等口號，有人呼籲市民明日（4日）下午2時半到沙田裁判法院聲援被捕者。

【20:00】太古站內，大批防暴警戒備，現場聚集過百人。