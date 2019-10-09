調查：過半港人精神健康不合格　逾四成人受社會爭議影響

反修例風波愈演愈烈，社會陷入不安和撕裂。「2019精神健康月」籌備委員會委託香港中文大學的調查顯示，過半受訪者的精神健康處於不合格水平，僅有12.6%受訪者的精神健康為良好。 調查亦指，41.1%受訪者指「社會爭議」對其精神健康有非常負面或頗負面的影響；同時，對比往年，今年「社會爭議」對年輕人的影響上升。

逾4成人受訪者認為，社會爭議為精神健康帶來負面影響。（資料圖片／李澤彤攝）

多個復康組織及公營機構在10月合辦「精神健康月」活動，向市民宣揚精神健康的信息。「精神健康月」籌備委員會(籌委會)的研究小組同時委託香港中文大學，於今年6月21日至7月4日進行電話調查，訪問共 1,009 名15歲或以上的市民。訪問內容涵蓋世界衞生組織五項身心健康指標，包括工作、學業、子女、家庭、居住環境、社會爭議對受訪者精神健康的影響。

研究工作小組將身心健康指標的分數訂為由0分至100分。同時將精神健康指數低於52分，訂為不合格水平；指數介乎52至68分之間為可接受水平；達72分或以上即表示精神健康狀況良好為準。

結果顯示，今年香港市民精神健康指數的平均分為46.41分。有56.4%受訪者的精神健康指數不合格；31.0%受訪者的精神健康狀況處於可接受水平；僅有12.6%受訪者的精神健康為良好。

調查同時研究不同生活範疇對其精神健康的影響。結果顯示，41.1%受訪者指「社會爭議」對其精神健康有非常負面或頗負面的影響；44.6%的學生受訪者指「學業」對其精神健康有非常負面或頗負面的影響。亦有受訪者表示，「家庭」(25.5%)、「財政狀況」(24.6%)或「個人前途」 (23.7%)對其精神健康有負面影響。

同時，調查亦發現，對比往年，今年「社會爭議」對年輕人精神健康的負面影響上升。今年調查顯示，有55.5%的15至24歲受訪者及49%的25歲至34歲受訪者指，社會爭議對其精神健康有非常大或頗大負面影響，較去年的15.2% （15至24歲）和23.8% （25至34歲）顯著上升。