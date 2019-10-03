政府託中大研究青年精神健康　收集8,000中小學生患病率數據分析

食物及衞生局局長陳肇始今日（3日）在網誌撰文，透露局方委託香港中文大學進行的一項兒童及青少年精神健康研究計劃，今年內隨機抽選全港八千名中小學生及其家長，收集患病率數據、成因和康復元素作研究，以協作政府制定相關長遠政策，計劃料於2021年完成。 針對早前衞生署兒童體能智力測驗中心人手不足的問題，陳肇始稱已加開約20個護理、專職醫療及行政職位，另外正籌建一間新測驗中心，料於2024年落成啟用。

（香港中文大學「畀心機」研究計劃宣傳短片截圖）

陳肇始撰寫網誌稱，食衞局已委託中大進行青少年精神健康研究，正以隨機抽選的方式，望從100多間中小學校招募8,000名6-17歲學生及其父母，團隊將收集患病率數據、成因和康復元素，研究結果將有助加強政府對兒童及青少年的精神健康發展的認知、協助完善預防措施及治療方法、訂定相關的政策和服務的長遠發展方向。

計劃於今年4月展開，預計2021年內完成。

陳肇始訪兒童體能智力測驗中心。（食衞局圖片）

擬增建一間兒童體能智力測驗中心 料2024年啟用

有特殊需要的學童需在衞生署的兒童體能智力測驗中心接受評估及診斷，惟該服務的輪候時間長，中心的醫護人手不足，學童未必能及時得到支援。陳肇始稱已於2019/20年度調撥1,840萬元經常撥款，增加人手，當中包括十個護理職位、五個專職醫療專業職位和七個行政及一般支援職位，以應付日增的需求。

陳肇始透露，政府正籌備增設一所兒童體能智力測驗中心，以增加人手和服務名額，處理日增的轉介個案。初步預計新測驗中心於2024年落成啟用。