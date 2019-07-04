【校園天地】香海正覺蓮社佛教陳式宏學校Dreamstarter7月6日圓夢

經過大半年的努力，香海正覺蓮社佛教陳式宏學校(下稱式宏家)的47個夢想項目已接近完成階段，同學和老師們正為7月初的成果分享作準備。感恩我們在追尋夢想的過程中，得到很多熱心人士的幫助，他們協助同學解決問題、他們教授同學一些課外知識、他們為式宏家夢想計劃提供寶貴的資源。

廚餘再生特使

(香海正覺蓮社佛教陳式宏學校圖片)

環保組織的義工為組員提供講座，教授他們如何使用廚餘桶，讓同學了解廚餘的可塑性和珍惜食物的重要性。

組員有機會跟專業人士學習運用「廚餘」進行「紮染」，並實地了解一間廚餘回收公司的日常運作流程。

綠化情「牆」

綠化情「牆」小組獲得一間綠化公司協助，建立了一幅小小的綠化牆，學生們非常鼓舞。同時，老師為同級的同學安排「實踐綠色校園生活」講座，讓同學可以嘗試體驗，支持環保！

百變「短命膠」

組員為了能善用被「廢棄」的膠樽，親身到中學請教專科老師，學習製作燈飾裝置和環保玩具。他們又拜訪一間以循環物料為裝飾的餐廳，訪問負責人的設計意念，希望能獲得更多的創作靈感。

夢想鞦韆

組員們相信每個小朋友都可以追尋「飛」的夢想，他們發揮出無窮的創意，建成了一個「夢想鞦韆」，配合VR（虛擬實境），讓同學以「盪鞦韆」的方式「環遊世界」。

解「獨」你我他

為了讓學生「體驗」獨居長者的生活情況，組員除了變成小義工探訪獨居長者外，組員更於黃昏時段到粉嶺街市收集剩菜，再到健康行動中心分類食物，幫助有需要的人。

式宏家DreamStarter的各項計劃，除了為保護環境作出努力外，也希望多關心周遭的社區人士，讓社會多一點愛。我們期待未來，式宏家的孩子能為社會發展帶來更多正面的訊息和力量，發揮式宏家「三好孩子」的精神。

歡迎各位讀者於7月6日到本校出席DreamStarter成果分享日

想進一步了解我們式宏家的夢想項目，請瀏覽本校網頁或https://www.collaction.hk/hackathon/submission/16/

（內容由香海正覺蓮社佛教陳式宏學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com

什麼是「啟夢者計劃」(DreamStarter)？

DreamStarter是一個全新的社會創新教育。透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生價值觀，運用創新思維為社區帶來改變， 從中學習企業家精神，懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。