【逃犯條例】中大內地生調查：38%反修例佔多數　60%支持獨立調查

反對修訂《逃犯條例》風波持續，本港各區出現激烈衝突。網上不少在港留學的內地生就事件發表意見，數名香港中文大學的內地本科生，進行內地生對反修例運動態度的問卷。 結果發現，有近38%受訪者不贊同港府提出修訂《逃犯條例》，比贊同的受訪者多7個百分點；而支持和反對修例運動的受訪內地生比例相若，分別為近35%及36%，有約60%人支持成立獨立調查委員會。調查又發現，年級愈高，在香港留學時間愈長的受訪者，就愈支持反修例運動。

有中大內地本科生進行問卷調查，了解內地生對反修例運動態度，（資料圖片 / 鄭子峰攝）

三成受訪學生對修例「中立」

8名中大內地本科生組成「山城學生研究小組」調查團隊，於9月透過微信進行問卷調查，了解內地生對反修例運動態度，共收到有效問卷268份。對於港府提出修訂《逃犯條例草案》，有近30.6%受訪者表示贊同，而表態不贊同的受訪者則有37.7%，即反對比贊成多出7個百分點，亦有近3成受訪者表示中立。

另外，調查又發現，支持和反對修例運動的受訪內地生比例相若，而對運動持中立態度的受訪者亦有約3成。調查亦詢問受訪者對「五大訴求」的態度，發現最受認同的訴求為「成立獨立調查委員會」，有約60%的人支持；認受度第二高的訴求為「正式撤回逃犯條例」，有共53%受訪者持支持態度，約19%受訪者表示反對。

+ 7 + 6 + 5

六成不對停止檢控被捕示威者

最不被受訪者最接受的訴求為「停止檢控示威者，釋放被捕人士」，有近59%的受訪者持反對態度，17%對其持支持態度。調查團隊又指，根據分析結果，受訪者就問卷中涉及的相關香港政治概念或事件愈了解，對反修例運動的整體態度，以及民間的「五大訴求」就愈支持。

內地生對反修例運動態度問卷結果報告全文