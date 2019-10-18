【逃犯條例】新聞處曾向攝記協提政府發放記者證　主席斷言反對

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過四個月，記者於示威現場採訪時不時受到警方阻撓，並質疑記者身份。香港攝影記者協會代主席陳奕釗透露，上月底與新聞處人員會面時，對方曾提及由政府發放記者證的事宜，但他即時反對有關做法。他擔心會將外媒、學生記者及自由工作者等排除在外，惹起更大混亂。

警員曾以胡椒噴劑噴向記者。（資料圖片／曾梓洋攝）

於過去多個月的示威現場，記者的採訪工作不時受警方阻撓，包括以強燈照向鏡頭、被質疑記者身份，甚至以胡椒噴劑噴向正在採訪的記者。警察公共關係科總警司謝振中亦曾在記者會上表示，看到有懷疑「假記者」，之後又解釋「我從來無講過記者係犯法」。

上月新聞處曾向攝記協提及認證制

香港攝影記者協會代主席陳奕釗向《香港01》指出，於上月底與新聞處人員會面期間，對方曾提及由政府發放記者證的事宜，當時他立即表示反對。他續稱，示威現場的記者不少為外媒、自由工作的記者（freelancer）及學生記者，當中以自由工作者為例，稱不少自由攝影記者每次到場均替不同的機構工作，難以取得由個別機構發出的記者證，認為一但實施認證制將會惹起更大混亂，甚至損害新聞自由，「會同大陸無分別。」

他又指，以往警方與攝記協均會不時會面，就採訪事宜作溝通。不過，自6月9日起，至今雙方仍然未曾會面，攝記協曾就此向新聞處人員查詢，但仍未有下文。

呂秉權：做法違反新聞自由 限制公眾知情權

浸會大學新聞系高級講師呂秉權稱，近日多宗事件均顯示警方及政府正收緊資訊自由，包括於控罪書上隱去警員的身份、警察員佐級協會要求禁止公開選民登記冊資料等。他認為若由政府統一發放記者證，將會進一步限制公眾知情權，同時違反基本法列明的新聞自由。他續指，於資訊發達的年代，現時人人都可以是記者，只有公民記者或傳統媒體記者之分，認為警方執法應與時並進、配合記者採訪，而非刻意阻撓。

他指出，部份西方民主國家，如美國亦有統一發證的做法。不過，由於外國本身有一套民主、獲公眾信賴的制度，加上部份州份發放的記者證甚至容許記者進入封鎖線範圍內採訪，「當香港人對官方制度無信心，憑咩去認證記者？」他又指出，如831太子站事件正正因警方趕走現場記者，現時無論多個政府部門如何解畫亦未能釋除公眾疑慮。