【逃犯條例】屯門醫院醫護黑口罩靜默集會　抗議警員持械進入醫院

在10月5日中槍送院的14歲青年及10月7日19歲被捕孕婦後，均有防暴及便衣警員到屯門醫院戒備，甚至有男警以搜集資料為由進入產房。屯門醫院有過百名醫護人員於今日（18日）發起靜默集會，抗議警員侵犯病人私隱及權益。 化名「毛蟲」的護士指，於當晚（5日）回病房時，亦受防暴阻撓，即使出示職員證亦不獲放行，需要繞路行；他稱今日的集會亦受到醫院高層阻撓，在集會場外阻止下屬參與集會。

屯院醫生不滿警以緊急為由 繞過法律程序

今日（18日）有屯門醫院的醫護人員發起靜默集會，抗議早前（5日及7日）有持械防暴警員進入醫院範圍。現場有過百名醫護靜坐，他們手舉寫着「抗議男警硬闖產房」，「抗議防暴持械進入屯門醫院」及「捍衛病人權益」的紙牌。

屯門醫院內科醫生鄭醫生於集會開始時朗讀聲明，強烈譴責警方以緊急為由，繞過一切法律，持械進入醫院範圍，違反《醫院管理局附例》。他表示，警方之前的行為，既令病人及病人家屬受驚，亦阻撓前線醫護人員提供醫護服務。他重申前線醫護人員以病人權益為依歸，會謹守崗位。鄭醫生亦希望警方停止以緊急為由，繞過其他既有程序，損害病人權益及私隱。

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護士聲稱有高層施壓阻前線參加

於屯門醫院任職護士的毛蟲（化名）表示，今日的集會本來得到醫管局的同意，但在昨日被突然通知不能使用原本的場地。今日籌備集會時，亦有高層在場地附近向前線員工施加壓力，令低層醫護人員不敢參與集會。她亦指出，醫院近期對於集會多了打壓，例如多派保安人員，文宣海報都是「即貼即撕」。她稱雖然亦不同意將政治帶入醫院，但認為今次集會是關乎病人的權益，是「良知的問題」，不能退避。

毛蟲於10月5日的晚上亦在場目擊持械警員進入醫院，她當日回去所屬病房的時候，在醫院電梯大堂看到一群防暴警員，甚至有持警告旗戒備。她於是轉去行樓梯到病房，但一離開樓梯間就被一群便衣警員包圍。毛蟲指，該群便衣警員並沒有出示委任證，但查詢她的去向。她向便衣警員出示職員證，但對方卻稱「職員又點啊，你想去邊」。被阻撓的毛蟲遂繞路返回病房，有相識的醫生亦向她查詢發生什麼事。她憶述當日沒人夠膽上前與持械的警員理論，害怕被指衝擊警方防線，覺得警方此舉嚴重阻礙前線醫護人員工作。

母帶2歲半兒子到場聲援醫護

江太平日有留意醫護與警方之間的衝突，今日得知屯門醫院有集會便帶同兒子到場聲援。她指兒子在屯門醫院出生，當時的醫護非常專業，希望透過參加集會聲援他們。她表示有留意男警進入產房的新聞，覺得非常離譜，很生氣並覺得不可思議。江太憶述自己當時在產房待產，要脫下衣服舉起腳讓醫生檢查已經非常緊張，「想像唔到仲要有個男警喺到。」她認為醫護與警方的衝突源於警方濫權，不尊重其他法律，「好似自己講左就算咁。」

江太亦表示兒子曾經親眼目睹警察在屯門追捕示威者，變得害怕警察。她表示自己亦很為難，不知道如何讓兒子重拾對警察的信心。但她並不會為警察開脫，只能和兒子解釋只是某部分的警察「壞咗」，希望兒子能對警察有個好印象。

屯門醫院早前澄清，該名孕婦在產房內的獨立檢查間內接受檢查，期間並沒有醫護人員以外的人士在場，事主在接受傳媒訪問時說，男警進入時她用毛氈蓋着身體，沒被「睇晒全相」，惟感到尷尬。