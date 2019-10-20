【10.20遊行】高鐵站旅客席地而坐　乘客怨安排不周：下次搭飛機

反修例風波持續，民陣九龍遊行申請遭否決，上訴亦被駁回，民陣副召集人陳皓桓等以個人名義承接遊行，今（20日）由尖沙嘴梳士巴利道花園出發，至高鐵西九龍站。 西九龍站今日有特別安排，只供持即日車票乘客進出，亦只開放D及K單向出入口，港鐵及後按警方要求，擴大封鎖範圍，不少旅客「無位坐」，有旅客不滿港鐵安排不周，需提早5小時出門，抵達後又大為「頻撲」，表明下次來港將會改搭飛機。

來自福州的旅客施小姐認為，港鐵安排不周，為乘客帶來不便。（陳淑霞攝）

現場所見，車站外被大型水馬圍封，站內則有最少數十計防暴警察來回進出，部分配備長槍及長盾，中午時分亦有防暴警搬動鐵桶、鐵箱及大型黑色行李袋等，進入港鐵辦公室範圍。防暴警察又以小隊形式在車站多個位置包括票務櫃位、離港樓層等戒備，車站落客區亦有警車及消防車停泊，另有警察搬來貼上「蝦乾蒸肉餅飯加菜」標示的發泡膠箱，未知是否盛載飯盒。

除藥妝店及手信店外，餐廳全部暫停營業，由於車站實行單向進出措施，進入票務大堂後，難自由出入，有職員表示，倘要折返，則需時約40分鐘繞道進入。港鐵及後更擴大票務大堂樓層封鎖區，包括座椅範圍，現場不少旅客需要席地而坐。

來自廈門的吳小姐則來港探親，她稱有內地朋友曾勸她不要來港，但她並非前往旅客區，故照常行程。（陳淑霞攝）

內地客怨安排不周：下次搭飛機

來自福州的旅客施小姐認為，港鐵安排不周，為乘客帶來不便。自己常搭高鐵前往本港，平日下車後，車站入口僅相距兩百米，惟今天因保安關係，只開放一個指定入口，結果需要「兜大圈」。她又稱，今天港鐵查票繁複，平時只需出示身份證即可，惟今天需一併出示購票憑據，高鐵站網絡信號欠佳，她抵達時手機不能上網，結果花了逾小時，始能從他人借來WiFi，下載車票購買記錄。

她又表示，知悉港鐵稍後將關閉部份車站，考慮到交通受阻關係，遂提早5小時出門，「下次還是轉乘飛機吧。」

來自台灣、來港旅遊3天的高先生則指，由於直接搭的士抵步，未有造成太大困擾。他又稱，台灣常有遊行示威，對類似場面習以為常，他認為年輕人為公義爭取五大訴求，表示支持。

來自廈門的吳小姐則來港探親，她稱有內地朋友曾勸她不要來港，但她並非前往旅客區，故照常行程。