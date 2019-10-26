【逃犯條例】公院精神科新症平均排7個月　新界東醫院最長等逾2年

公立醫院精神科服務供不應求，輪候期往往經年累月。截至本年6月30日，在過去12個月，公立醫院精神科專科有34,698個穩定新症，7個醫院聯網平均輪候時間中位數超過33星期，即7個多月；港島西聯網的平均輪候時間長達14個月。而九龍東及新界東聯網的最長輪候時間更超過2年。 2018/19年度，九龍東及新界東聯網各有5名精神科醫生離職，流失率分別為14.8%和7.9%，高踞各聯網一、二位。而港島西聯網於去年度沒有精神科醫生離職，但由於該聯網只有28名精神科醫生，服務或未能應付需求。

截至本年6月30日，在過去12個月，公立醫院精神科專科共接獲2,738個緊急新症、8,719個半緊急新症及34,698個穩定新症。就輪候時間中位數而言，7大聯網的緊急新症平均輪候時間不超過1星期；半緊急新症的輪候時間則由3星期至5星期不等，九龍中聯網平均需輪候5星期。

港島西精神科平均等14個月 三區最長要等2年

就穩定新症輪候時間中位數而言，九龍中聯網的輪候時間最短，需16星期，即不足4個月。港島西聯網的輪候時間最長，達61星期，即14個月；而新界東及九龍東的輪候時間中位數分別是43及42星期，即10個多月。整體而言，7個聯網的穩定新症輪候時間中位數達超過33星期，即7個多月。

若看穩定新症的最長輪候期，九龍東、九龍西及新界東聯網的最長輪候時間均超過100星期，其中新界東的最長輪候時間達113星期，即2年2個月。

公立醫院精神科門診新症輪候時間。（圖片截自醫管局網站）

九龍東及新界東區 精神科醫生流失率最高

根據醫管局各醫院聯網於2018/19年度的醫生人手紀錄，截至本年3月底，九龍東及新界東的精神科醫生流失率最高，分別為14.8%和7.9%。該兩個聯網各有5名精神科醫生離職；九龍東尚有36名精神科醫生，而新界東區有62名。

新界西聯網緊隨其後，有4名精神科醫生離職，流失率為4.9%；該聯網尚有81名精神科醫生，仍屬全港最多。而港島西聯網於去年度沒有精神科醫生離職，但由於該區只有28名精神科醫生，或導致新症輪候時間中位數最高。