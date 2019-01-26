精神病康復者共融困難多　團體促增設「精神科夜診」

精神病患者康復後在職場謀生十分艱難，不僅需要隱藏病況來求職，而且工作時經常需要請假覆診，有部分人士在被發現身份後甚至會被設法辭退。 香港康和互助社聯會、基督教愛協團契及香港公民發布立場書，促請政府及醫管局正視復元人士困難，盡早落實夜診服務，幫助復原人士融入社會，免受歧視。

香港康和互助社聯會、基督教愛協團契及香港公民發布立場書，促請政府及醫管局正視復元人士困難，儘早落實夜診服務。（袁澍攝）

醫管局在2001年曾於油麻地開設首個「精神科夜診」，但在2006年，政府因使用率低，並指病人可於日間獲得全面的醫療服務為由，終止了相關服務。香港倡導網絡成員鄭仲仁表示，當時精神病康復者組織並不知悉已提供夜診服務，認為當時宣傳工作欠奉；同時當時的服務並不全面，無抽血、配藥、針劑服務。

康和互助社聯會由去年8月至今年1月對精神病康復者及照顧者發出電話及問卷調查，獲取439位精神病康復者意見，其中近六成半受訪者同意增設精神科夜診服務及非辦公時間抽血及針藥服務；而公開就業受訪者則有近八成同意增設夜診服務，七成半同意增設非 辦公時間服務。

基督教愛協團契顧問梁夢熊認為政府應推行社會教育，減少職場對康復人士的歧視。（袁澍攝）

香港大學社會科學學院副院長謝樹基教授指，有統計指大約有五分之一人口在一生中會出現可診斷的精神病，指政府及社會需要關注該群體。他並指，政府過去的「精神科夜診」服務，並未有全套的服務，促請政府應傾聽相關人士聲音，重開夜診服務，改善人手分配，真正幫到有需要的人士。

基督教愛協團契顧問梁夢熊補充，除了針對患者及復元人士，對僱傭者適當的培訓亦非常重要希望政府亦能有相關的社會教育，真正幫助到相關人士融入社會。