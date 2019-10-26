【逃犯條例】警員社交被孤立不敢返教會　警署附近居民受聲浪困擾

由逃犯條例修訂引發的示威衝突不絕，除參與抗爭運動的示威者受情緒困擾外，有精神科專科醫生透露，接獲一些警員求助個案，有警員深信自己正抵受壓力及外界誤解，仍盡忠職守工作，最大壓力來源自遭他人孤立；亦有本身為虔誠教徒的警員被教友排斥及惡言相向，需暫時避返教會。 另一邊廂，無直接參與示威的市民情緒亦受負面影響，有住在旺角警署附近的居民因該處不時有示威聲浪、巨響及強光致失眠，即使不在家亦對聲音非常敏感。

警員近日因示威活動不時需加班工作。（資料圖片／余睿菁攝）

本港的示威衝突令市民情緒受不同程度的影響，精神科專科醫生歐陽國樑受訪時稱，求助個案中有些人的身份或職責上必須參與示威事件，包括警員及傳媒工作者。

歐陽國樑指出，接獲求助的警員個案最大壓力來自被他人排斥。（資料圖片／張美蘭攝） 求助警員最大壓力來自被人排斥 需求助的警員包括前線及後勤人員，全部人均同一口徑認為，雖然遭受外界龐大壓力及對警隊不合理的誤解，但他們深信自己盡忠職守工作，警員最大的壓力來源則來自遭很多人排斥，致他們社交上完全被孤立，亦有人會在未有任何舉動之前已被其他人或同學辱罵。 有求助警員本身是虔誠教徒，所屬的教會職員及其他教友均傾向反建制派，有人得知其警員身份時以惡意言語對待，該病人亦只能暫時停止參與教會活動減少磨擦。歐陽國樑指，該名病人的工時已較平日長，更喪失宗教信仰帶來的支持，無疑會令其壓力更大。 歐陽國樑又稱，另有部分新求助個案是傳媒工作者，他引述病人說法指，近月工時長達16小時，長期對着電腦屏幕，即使示威畫面再血腥亦要被迫觀看，衍生驚恐的情緒。

警署、學校附近多歌聲及示威聲浪 居民避無可避

近期的示威活動亦不止於某幾個地區，而是遍布全港。在太子區旺角警署外不時有示威者聚集，在9月初、「831太子站事件」過後，更試過連續一周包圍警署；歐陽國樑表示，部分求助者是該處附近居民，不時聽到歌聲，深夜時仍會聽到「砰砰嘭嘭」巨響，亦會有強光照射，根本無法入眠，有居民坦言「再係咁落去就嚟癲」，亦有人即使在其他地方聽到巨響亦會受驚。

此外，亦有住在學校附近的居民透露，校內不時傳出歌聲令他們感到困擾。 歐陽國樑形容這些在住宅內聽到的聲音是避無可避，即使並非直接參與亦會令情緒受影響，他又指本港現時的混亂非三言兩語可以形容，坦言無太多港人可以不受困擾。

旺角居民：警方麥克風聲浪相對更大 較擾民 且催淚煙攻入單位

記者曾訪問家住旺角警署附近居民的意見。鄧小姐居住於旺角警署對面的別樹一居。她表示，單位窗口面向警署，除了擔心催淚彈會攻入單位外，睡眠質素亦有影響。她指，平時自己一般會在晚上11時左右睡覺，惟住所對開經常發生警民衝突，基本上要到凌晨才能入睡，隔天又要早起上班，令精神狀況不佳，影響工作表現。她認為噪音問題最為滋擾，雖然示威者亦有叫囂，但警方以麥克風對示威者勸喻的聲浪相對更大，較為擾民，加上警方經常連續施放多枚催淚彈，多次槍聲亦為她帶來心理壓力。她續指，試過有催淚煙攻入單位，被逼「焗住」留在單位內，關窗和關冷氣。

住旺角警署對面唐樓的陳先生認為，以往的示威衝突很多時幾乎要到凌晨2至3時才完結，因此影響其睡眠質素和耽誤日常作息。他表示，警方使用麥克風的聲浪及示威者和警方「走來走去」的腳步聲最為困擾。又指試過有催淚煙入屋，但感到無奈，認為「無計」唯有關好門窗減少催淚煙攻入單位的機會，以及盡早回家。