【警方記者會】自由身女記者被捕　警方：因拒出示記者證身份證

為Hong Kong Free Press（HKFP《香港自由新聞》）提供相片的自由身記者May James，昨日（27日）在採訪油尖旺區警民衝突時，在旺角被警方拘捕。HKFP今日下午在Twitter證實，May James已獲釋放。 警方在今日（28日）記者會上表示，曾向當晚處理案件的前線警員了解情況，指當時May James未有配戴記者證，其後拒絕出示自己的身份證，警方其後以其涉嫌阻差辦公及未能出示身份證明文件為由將其拘捕。

謝振中指女攝影記者May James當時未有配戴記者證，其後拒絕出示身份證，警方以其涉嫌阻差辦公及未能出示身份證明文件為由將其拘捕。（張浩維攝）

謝振中：過往曾經見假記者證

警察公共關係科總警司謝振中表示，當時May James確實穿着反光背心，但未有配戴記者證，前線警員要求其出示記者證，但遭到拒絕。其後警員又要求她出示身份證，但她仍拒絕，直到警方宣告要拘捕後，她才出示身份證明文件。謝表示，警方是以阻差辦公及未能出示身份證明文件為由將她拘捕，並帶回警署，已於今日下午獲准保釋。

謝振中又指，若該記者一開始就服從警方命令，相信就不會發生今次事件。他又指警方有需要的時候，會要求記者出示記者證及身份證，以確認其身份。他並指過往曾經見過假記者證。

自由身記者May James於旺角採訪期間被捕。（Tom Grundy Twitter圖片）

江永祥：要求執行職務警員出示委任證不合理

至於May James要求警員出示委任證遭拒絕一事，警察公共關係科高級警司江永祥表示，當時處理的警員已經身穿警察制服，認為其身份並不可疑。他重申根據警察通例，當警員執行職務，公眾可以要求出示委任證，但如果情況不容許或要求不合理則例外。他強調要求警員出示委任證，並不是市民不出示身份證的藉口。