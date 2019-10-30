【逃犯條例】胡紅玉：曾睹牆上字句感心噏　政治問題應政治解決

反修例風波下，觸發大批學生、年輕人走上街頭抗爭。前行政會議成員胡紅玉出席中學校長會論壇後接受訪問時，表示曾與年輕人談論相關話題，但她相信不是短期內能解決，「其實我覺得紛爭世界上永遠都會有，而且個紛爭都唔係今時今日開始」，她又表示曾目睹牆字句：「如果連70平方呎嘅屋都無，我係唔會擔心坐監」，句子令她感到「心噏」。

前行政會議成員胡紅玉（右三）在30日出席中學校長會論壇，同場還有馬道立、張翔等人。（高仲明攝）

被問及如何走出困局，胡紅玉認為很難有解決方法，但大家必須願意解決，自然才能開始討論，「好老實講，呢個紛爭係政治問題，我希望政府有能力或願意作政治解決，呢個係首要考慮。」

胡又表示，她曾看見牆上的字句令其印象深刻：「如果連70平方呎嘅屋都無，我係唔會擔心坐監」。對此她直言：「睇完之後我真係好心噏。」

現任競爭事務委員會主席的胡紅玉在論壇期間，主要負責向中學生發問，讓其發表對香港教育的想法，惟胡未有發表意見。席間有聖士提反書院學生提及，若「老師講咩都啱，唔係一個健康嘅關係」，他認為師生之間應該互相學習，而老師應該給予學生靈感。