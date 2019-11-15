【區議會選舉】威嚇脅迫影響參選或投票決定屬違法　阻投票都犯法

本月24日是區議會選舉投票日，今屆區議會選舉自提名期起，曾發生多宗參選人擺站街期間被襲擊的事件，截至上月31日，廉署暫收到77宗涉及今屆區議會選舉有關的投訴，當中28宗更涉及有人使用武力威脅候選人。廉署廉潔選舉事務統籌于慧芬接受《香港01》專訪表示在任何情況下，凡威嚇用武力或脅迫手段，不論是影響他人的參選決定或投票決定，均屬違法。 另外，于慧芬續指，任何人若以脅迫手段，目的是阻礙選民去票站投票，亦有可能違法。 （系列四之三，逢周五刊出）

于慧芬強調選舉條例，最終目的都係希望維護一個公平、公正，誠實、廉潔選舉。（羅君豪攝）

根據廉署數字顯示，截至上月31日，廉署一共收到77宗關於區議會選舉的投訴，其中76宗可以追查，當中28宗涉及有人使用武力威脅候選人、18宗有關發布針對候選人虛假或具誤導性陳述，以及17宗賄選個案。近月社會氣氛緊張，有候選人擔心，有人在網上策劃於區議會選舉投票日（24日），於各區阻礙選民到票站投票，甚或干擾票站運作。

于慧芬表示，任何人若以脅迫手段，目的是阻礙選民去票站投票，亦有可能違法。而任何人在選舉當日，破壞選票，或向票箱投擲其他物品的話，亦屬違法。于慧芬說：「講到底，任何干擾票站、選票，又或滋擾選民的行為都係唔啱嘅，其實咁多條同選舉有關嘅條例，最終目的都係希望維護一個公平、公正，誠實同埋廉潔嘅選舉。」

于慧芬表示本港現時有兩條法例監管任何人就施用武力，或以脅迫手段，威脅候選人、準候選人，以及選民的舞弊行為，包括《選舉（舞弊及非法行為）條例》第8條和第13條。（羅君豪攝）

而今屆區議會選舉自提名期起，曾發生多宗涉及參選人擺站街期間，被襲擊的事件。于慧芬表示，本港現時有兩條法例監管任何人就施用武力，或以脅迫手段，威脅候選人、準候選人，以及選民的舞弊行為。包括《選舉（舞弊及非法行為）條例》第8條和第13條，分別指任何人對候選人或準候選人施用武力，或以脅迫手段，去影響其參選決定，包括誘使其參選或不參選；或誘使其撤回提名，上述行為便屬違法。

而另一情況則關乎選民投票，于慧芬指任何人以武力或脅迫手段，又或威嚇會以這類手段，誘使他人在選舉中，投票或不投票予某候選人，上述行為亦屬違法。于慧芬強調在任何情況下，凡威嚇用武力或脅迫手段，不論是影響他人的參選決定或投票決定，其實均屬違法。