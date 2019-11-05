陣地社工：有機構將到衝突現場社工調職　暴力示威者交法律制裁

反修例風波持續接近5個月，期間一直有社工出現在示威衝突現場，負責監察警方執法和提供被捕支援。 社會工作者總工會總幹事許麗明和「陣地社工」成員Key接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，陣地社工會介入任何危害生命的事件，強調社工並非示威者，工作時「唔叫口號、唔唱歌、唔傳物資」。他們同時透露，有社工因為參與陣地社工而被調職。

許麗明稱，陣地社工現時有約一百名社工以義工形式參與，其中40多人是核心成員，經常走在示威衝突現場。她解釋，陣地社工監察警權和保護市民，「我哋唔叫口號、唔唱歌、唔傳物資。」當看見警員並非使用最低武力時，會開咪勸籲警方，並指有時警員會因此而降低武力。

另一名成員Key透露，曾經有警員在示威現場語帶委屈地問他「社工點解咁偏心？」被問及是否同樣會阻止示威者破壞，許麗明稱，社工的底線是必定介入危害生命的行為；若示威者縱火、破壞機器等就交由法律制裁。她強調，社工不能阻止破壞發生：「如果我哋阻止得到，件事就唔會搞足咁多個月啦。」

許麗明表示，大部分陣地社工成員不需要向所屬服務機構交代，但不少機構因擔心職員受傷或交通等原因，不鼓勵職員到示威現場。她表示，曾有朋友成為陣地社工後，被至負責文書工作，被上司禁止接觸青年人，「話怕影響到佢哋思想。」Key亦說，有陣地社工成員被社福機構提醒到示威現場時身份不可外洩。