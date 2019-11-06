【危殆科大生】市民停車場獻花摺紙鶴　中學同學祈禱盼有神蹟

將軍澳周日（3日）深夜爆發警民衝突，警方清場期間發射多枚催淚彈，一名22歲科大生周梓樂疑躲避催淚彈，從廣明苑尚德停車場墮樓，頭部重創，命懸一線。 《香港01》記者今午回到案發現場，在停車場二樓位置，有人獻花、掛上紙鶴及星星、在停車場牆上及欄杆貼上祝福字句，為梓樂集氣。一名自稱是其中學同學表示，梓樂是籃球健將，難以明白竟受重傷，得知事件時不禁落淚，希望有神蹟出現。

現場不時有市民、街坊駐足，討論墮樓疑團。（歐嘉樂攝）

林小姐（化名）自稱是梓樂中學同班三年的同學，印象中的他是一名籃球健將，數學也很好，性格較文靜，很少說話，雖然兩人交情非深，但畢業後相遇也會互相打招呼，當晚得知其情況不禁落淚。

林說，今日回母校參與祈禱會，逾百人參與，一同摺紙鶴，組成一個彩色心型為梓樂打氣，又拍攝打氣短片希望其能度過難關。她又指，現階段只能祈求神蹟出現，亦在網上呼籲當晚在肇事位置泊車的車主可提供影片，找出真相。

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不少市民駐足意外現場討論

在停車場「打氣區」，今日不時有市民、街坊駐足，紛紛討論墮樓疑團、量度一層樓的高度，亦有市民在牆上貼上打氣語句。此外，有市民及社區主任在停車場內多部車輛放下留言字句，呼籲當晚拍攝到事發經過片段的車主提供短片。

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【領展公開閉路電視片段】領展就尚德邨停車場墜樓事件，於Twitter發布10條閉路電視片段。片段連結如下：

C34 0039-0139 https://bit.ly/2rkpkrZ

C34 2330-0039 https://bit.ly/2qv1Gbz

C35 0039-0139 https://bit.ly/36E6kVv

C35 2339_0039 https://bit.ly/2WLRZla

C30 0038-0138 https://bit.ly/2PSGKWW

C31 0037-0110 https://bit.ly/32nhbzC

C02 0045-0145 https://bit.ly/2pKgvqM

C02 1145-0045 https://bit.ly/2PSG6bY

C03 1147-1247 https://bit.ly/2Nlc0Mj

C03 1247-0147 https://bit.ly/2NLDb24

領展表示，已應香港科技大學校長史維昨日要求，提供尚德停車場閉路電視片段，基於公眾對科大學生周梓樂墮樓一事廣泛關注，領展例外公布相關片段。為保障個人私隱，片段內部分人士的面容已經電腦效果遮蓋，除此以外片段並無剪輯。