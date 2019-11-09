8月5日荃灣救刀傷男子急救員分享經歷：有創傷後遺症　聞到鮮血味

今晚（11月9日）有市民發起於添馬公園舉行祈禱及追思大會，悼念在示威活動期間墮樓，最後不治的22歲科大生周梓樂。集會期間，一名前線急救員，分享他在8月5日全港大罷工當晚，為一名受到政見不同人士攻擊，而造成嚴重刀傷男子急救的經歷。他指當晚第一次看到有人的腳上同時有兩處露骨的傷口，直到現時仍有創傷後遺症，不能走近事發地點，「我隻手充滿鮮血，我將隻手放近個鼻會聞到佢嘅鮮血味﹗」他發言期間十分激動，不斷邊啜泣，呼籲香港人團結。 該名被刀傷的男子8月底接受傳媒訪問時稱，左腳肌肉幾近全被斬斷，小腿表面神經遭斬斷，將永久失去知覺，未肯定活動能力能否復原。

網上流傳一名身穿黑衫黑褲的男子，在荃灣被身穿白衣的人用刀斬傷。香港01記者其後到現場採訪拍攝，確認網上流傳的圖片，與記者拍攝所得為同一人。現場目擊者事後亦向記者確認，此網上圖片為事發時的圖片。（網上圖片）

一名義務急救員分享8月5日當晚，在荃灣為受刀傷的少年急救的經歷：「我係全香港第一個見到佢腳傷嘅人。」他說到第一次看到有人的腳上同時有兩處露骨的傷口，直到現時仍有創傷後遺症，不能走近事發地點，走近時會感到頭暈，「我隻手充滿鮮血，我將隻手放近個鼻會聞到佢嘅鮮血味，我屋企放咗佢染血嘅頭盔。」

他發言期間十分激動，邊啜泣邊說希望香港人團結。他哭訴時，傳道人陳凱興在旁輕拍膊頭安慰。

8月5日荃灣藍衣人斬人 滿地血迹

8月5日晚上，在荃灣有身穿印有「I ❤ 香港」 藍衣的男子聚集，手持疑似鐵通；亦有白衣人手持木棍出沒，並追打黑衣人。有黑衣人被刀傷，手腳均有傷口深可見骨，協助急救的目擊者說，該男子大量出血，傷口有5至10厘米，而他的頭部亦流血，鞋子也被染血。現場也有目擊者表示，警員到場後未有拘捕任何施襲的白衣人。

該名被刀傷的男子8月底接受傳媒訪問時稱，自己當晚為救遇襲的示威者，結果左腳肌肉幾近全被斬斷，小腿表面神經遭斬斷，將永久失去知覺，亦未肯定活動能力能否復原。