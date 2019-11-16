【同志集會】十年來首次無遊行　出櫃中六生無懼歧視盼平權

修例風波下，舉辦逾十年的香港同志遊行，今日(16日)首次以集會形式，於中環愛丁堡廣場舉行。下午3時許，有數百人到場。有到場的中六生指，曾有人因他同性戀的身份而拒絕和他來往，但他直言：「佢歧視係佢嘅事，但呢件事本身係冇錯。」發言人岑子杰表示，今日同志集會共6,500人出席，警方未公布人數。

11月16日，同志集會，一如往年，不少參加者都大膽打扮，展示身材。（林若勤攝）

下午3時許，已有數百人到場，場面和平愉快；不少人身披象征同志友好的彩虹旗，並手持五顏六色的氣球。另外，場地亦設有一塊寫有「我支持：政府主動保障同志 司法覆核已經太遲」的簽名板，簽名板亦被寫滿簽名。

11月16日，同志集會：修例風波下舉辦逾十年的香港同志遊行，今日首次集會形式於中環愛丁堡廣場舉行。（林若勤攝）

美國駐港總領事：LGBT相關法律是基本人權

在集會上，歐盟辦事處及13個國家的領事館代表上台發言，支持香港同志平權。美國駐香港總領事史墨客﹙Hanscom Smith﹚發言時，表示美國視與「LGBT」相關的法律是基本人權，希望香港亦可以保障相關權利。史墨客發言期間，有參與者高叫「fight for freedom, stand with Hong Kong」的口號。

平機會主席：同志平權須社會同心協力推進

而平機會主席朱敏健在台上就表示，過去半年曾向持正、反意見的持份者傾談。他認為應試圖站出第一步，「唔應該再只係傾」，表示會草議法律條文，再與社會討論，藉此推進社會在此方面的共識，因為同志平權需社會同心合力才可推進。

11月16日同志遊行：平機會主席朱敏健表示，會草議法律條文，再與社會討論。（林頌華攝）

公民黨前立法會議員吳靄儀上台發言時表示，今年同志遊行不尋常，因是首次以集會形式進行，她指今年反送中運動是爭取全香港人民主、自由、人權的一個運動，而同志遊行是在如此背景下進行。她強調，平權就是人權的「第一樣」。

她又提到，政府推出反蒙面法，希望令人不敢示威，而過去也有人參加同志遊行蒙面，原因是要保護家人、所在機構；這些人今年或許不能出席，她指今次運動有一句話令她感觸，即「希望有一日能除下口罩在煲底見面」，她則希望，有一日每個同志都可以告訴大家，「我係同志。」她又批評，保障同志的立法進度落後；她指，社會已經有大多數意見支持同志平權立法，政府需要勇氣實踐。吳靄儀又指，同志遊行是給了全香港的運動一個很好的榜樣，因為多年來同志運動十分困難，但依然每年越來越壯大。

除身為彩虹大使的吳靄儀外，人民力量議員陳志全、民陣副召集人兼社民連成員陳皓桓、社民連前議員梁國雄；香港眾志秘書長黃之鋒也現身支持活動。

11月16日同志遊行：岑子杰宣讀大會宣言，他表示平等權利未去到同志身上，連「直人」權利也被剝奪。（林若勤攝）

岑子杰：前路仍慢慢 同志已不再害怕在傳媒曝光

發言人岑子杰宣讀大會宣言，他表示平等權利未去到同志身上，連「直人」權利也被剝奪，但他指，慶幸同志還有集會，他呼籲，只要有機會，大家就應該走出來。

岑提到，香港同志遊行走過漫漫長路，香港社會制度改變極度緩慢，性傾向歧視立法的官方諮詢至今未開展，但同志集會遊行每年人數增加，從第一次1200人，到去年逾萬人。他指，香港對性小眾的接受程度愈來愈高，當年記者走足全場都找不到人願意做訪問，但現在性小眾不再需要害怕曝光而蒙面，而是怕無法化妝，無法表現得更好。

岑子杰是民陣召集人，曾兩度遇襲受傷，今日出席活動時走路仍不順暢。他是本屆區議會選舉沙田瀝源選區候選人，報稱的政治聯繫是社民連；同區參選人是現任區議員，建制派公民力量的黃宇翰。

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中大生：冀和理非支持

一名中大生於同志集會結束後，於舞台旁發表講話。他表示知道今次集會目的是要爭取爭權，但希望將中大多日發生的事告訴因交通而未能進入中大的市民。他認為中大學生非暴徒，冀和理非支持，又呼籲市民可幫忙清潔校園和回收物資，並多多關注其他大學情況。

科大生：周梓樂離世 沉浸在悲傷中

而現居於科大宿舍的L則指，示威衝突主要影響交通，亦擔心超市關門而未能購買生活用品，但其他影響不大，故未有離開香港的打算。L又指，示威衝突主要影響其情緒，她對科大生周梓樂過世感到難過，更「有一周一直沉浸在悲傷中」。而同樣居於科大宿舍的Marshall正修讀博士學位，他則指，示威衝突「本跟我們其實沒有關係，影響不到我們」；故仍會留在香港。

11月16日同志集會：林同學（右）和朋友到場參與集會。（侯彩琳攝）

出櫃中六生曾被家人罵「既然冇後代死咗佢算」

中六生林同學和朋友一同到場參與。首次參加同志集會的林同學指，雖然擔心有衝突發生，但直言「唔理咩環境我哋都要企出來。」林同學指，有人曾因性取向而拒絕和他來往，但他指「佢歧視係佢既事，但呢件事本身係冇錯。」。

林同學的家人雖然接受他的性取向，但仍在吵架時亦因情緒激動，被家人罵「既然都冇後代，死咗佢算啦」，他感到難過。他解釋，雖然本港社會愈來愈接受同性戀，但仍希望政府盡力同性戀者和普通人一樣，被社會無分別對待。

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內地人讚港人為自由努力 向親友解釋五大訴求

以往香港同志遊行，均有內地人和平權團體特意來港參加，並舉起標語和橫額，今年香港局勢以及與內地關係緊張，未見內地平權團體的旗幟，但仍有內地人參加。

居於深圳的Layne今日特意來港參加集會支持同志平權，她坦言自己是雙性戀；她指，並不覺得有人因此對她有偏見，而即使有偏見，她亦「完全不在乎」。而一同到場的科技大學內地生L同學亦是雙性戀，她指身邊同齡人對其性取向並不會有偏見，但由於未交到女友，故仍未向家人透露性取向。同為科技大學內地生的Marshall則指，因未曾參加大型同志平權活動，故到場參與感受氣氛，他又指，上海亦有類似活動，但「不會這麼光明正大。」

反修例風波下，不少內地民眾亦關注本港局勢。來自深圳的Layne指，因是次集會已有不反對通知書，故不太擔心發生衝突。Layne自六月開始一直關注本港反修例運動，更曾參加反修例遊行，她曾向內地的親友解釋港人的「五大訴求」，亦指「香港不是中共的新聞告訴他們的那樣。」而她亦認為港人「都是在為自己的自由民主做一些努力。」