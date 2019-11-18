【11.18】佐敦催淚煙四起　伊院暫停抽室外空氣　派N95口罩予員工

在香港理工大學外催淚煙及槍聲不斷，火光處處，警方亦在佐敦加士居道一帶發射發枚催淚彈。伊利沙伯醫院作緊急呼籲，表示由於醫院鄰近地區發生特別事故，所有院內病人留在室內安全地點，專科門診病人今日（18日）不要前往醫院，病人可於稍後致電診所重新安排覆診。 此外，為減低室外污染物影響，伊利沙伯醫院暫時停止抽取室外受污染空氣、密封窗戶、開啟室內風閘、在室內個別病房加設六部流動空氣清新機等，以及陸續安排空氣清新機送抵醫院，設置在有需要的地方；同時提供N95口罩予各部門員工。

伊利沙伯醫院附近地區瀰漫催淚煙。（鄭子峰攝）

由於警方在伊利沙伯醫院正門的加士居道施放射催淚彈，伊院已加強控制室內空氣質素，包括暫時停止抽取室外受污染空氣；密封窗戶；開啟室內風閘；在室內個別病房已加設六部流動空氣清新機等，並陸續安排空氣清新機送抵醫院，設置在有需要的地方；亦會即時提供N95口罩予各部門員工，包括非臨床部門的員工。此外，院方收到員工反映，報告聞到刺鼻氣味，現正與機電工程署人員在不同部門觀察，有需要時會加設空氣過濾裝置，亦正安排人手在面向加士居道的病房窗口，用膠紙封密窗門。

由於急症室服務壓力驟增，院方指如員工因催淚氣體影響不適需要求診，L座的職員診所現已加開服務，員工無需預約，可即時到職員診所求診。

由於診所鄰近地區發生特別事故，基於病人及員工安全考慮，醫管局轄下紅磡診所今日已暫停服務，已經預約的門診病人，請稍後另約診症時間。

此外，醫管局表示，個別醫院的運作及病人的運送和轉院服務，目前已受到不同程度的影響，局方亦擔心病人食物、血液及其他物資的運送情況，尤其是病人樣本的緊急運送服務將會受交通阻延。就網上發起今日在個別醫管局工作地點舉行集會，醫管局發言人呼籲，不應在公立醫院出入口、醫院範圍及鄰近醫院的場地，包括毗鄰九龍醫院及香港眼科醫院的醫管局大樓進行有關活動，確保公立醫院運作暢順及為病人提供合適的治療環境。