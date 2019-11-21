【11.21交通消息】港鐵周五晚上11時收車　紅磡、大學站續關閉

港鐵：除機場快綫外，各綫、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上11時結束。 東鐵：維持來往旺角東站至羅湖站/落馬洲站的列車服務，不停大學站。 西鐵：維持來往屯門站至尖東站的列車服務，不停紅磡站。免費接駁巴士於上午及傍晚繁忙時段來往大埔墟站至錦上路站。元朗站於下午2時關閉，政府安排免費接駁巴士。 輕鐵：751綫不經翠湖及友愛站。 紅隧：來回線仍全封。

【21:45】新巴城巴宣布，因應演唱會活動取消，新巴 701R、796R 號線及城巴 20R 號線不會於明日（22日）至 25 日提供服務。

【23:02】港鐵表示，各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士今晚的尾班車已從各綫總站開出。

經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務，明天(11月22日)將有以下安排：



• 服務時間於晚上11時結束

• 紅磡站、大學站繼續關閉。個別車站的出入口亦會暫時關閉。

• 由頭班車起，東鐵綫維持來往旺角東站至羅湖站/落馬洲站的列車服務(不停大學站)。

• 西鐵綫則維持來往屯門站至尖東站的列車服務。

• 免費接駁巴士於上午及傍晚繁忙時段來往大埔墟站至錦上路站。

【21:40】港鐵宣布，由於元朗區有公眾活動，個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下：

- 751P綫由706綫替代。

- 761P綫暫停。

- 751綫不經翠湖及友愛站。在天水圍區由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站。

- 610、614、615綫只行走屯門碼頭至洪水橋站。

- 614P綫在屯門區由市中心改經屯門、河田、屯門醫院站前往兆康站。

同時，新巴城巴宣布，因應道路情況，新巴城巴 18 條路線暫停服務，包括101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 117, 170, 171, N118, N121, N122, N170, N171；14 條路線改道行駛，包括111, 115, 116, 118, 182, 701S, 796P, 796X, 973, A21, E23, N11, N182, N796。

另外，因應紅磡海底隧道封閉，新巴及城巴提供 111、115、116 及 182 號線東隧版特別班次。城巴 118 號線將改經東區海底隧道及觀塘繞道，而 118P 號線將改經中環及灣仔繞道及西區海底隧道。另外，新巴 904、905 及 914 號線會維持有限度服務。城巴 B5 號線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為下午 10 時 40 分及 11 時 35 分。由明日(22日)起，城巴 107 號線將提供星期一至六（公眾假期除外）上午繁忙時段由華貴邨往九龍灣（企業廣場）的東隧版特別班次，而由九龍灣（企業廣場）往華貴邨的班次繼續停駛。

【21:35】九巴宣布部份往沙田, 大埔, 北區, 屯門, 元朗, 葵青, 九龍路線恢復途經彌敦道（尖沙咀至油麻地段）；九巴安排特別路線來往白石角及科學園。

因應各區交通情況，九巴及龍運巴士路線及班次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

九巴

#如下面没有路線資料為暫停服務路線

路線正常：

2B, 2D, 2F, 3B, 3D, 3M, 5D, 5M, 6D, 6P, 7, 7B, 7M, 8P, 11B, 11C, 11D, 12A, 13M, 14B, 14D, 16M, 17, 23, 23M, 26M, 28B, 28S, 29M, 30, 31, 31B, 31M, 31P, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 38B, 38P, 39A, 39M, 40, 40A, 40P, 40S, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43D, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X, 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 58P, 59A, 59M, 60M, 61A, 61M, 61X, 62X, 64K, 64P, 64S, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 69P, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 72C, 73, 73A, 73B, 73K, 73P, 73X, 74A, 74B, 74C, 74E, 74K, 74P, 74X, 75K, 75P, 75X, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80A, 80K, 80M, 80P, 80X, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83A, 83K, 83S, 83X, 84M, 85, 85A, 85B, 85K, 85M, 85S, 85X, 86, 86A, 86C, 86K, 86P, 86S, 87P, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89P, 89S, 89X, 91, 91M, 91P, 91S, 92, 93A, 93M, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 205M, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 214P, 216M, 234A, 234B, 234C, 234D, 234P, 235, 235M, 238M, 240X, 241X, 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 252X, 258A, 258D, 258P, 258S, 258X, 259D, 259E, 259X, 260C, 261, 261P, 261S, 261X, 263, 263C, 265M, 265S, 267X, 268A, 268C, 268M, 268P, 269A, 269C, 269D, 269M, 269P, 269S, 270, 270D, 271, 271B, 271P, 271X, 272E, 272P, 272S, 273, 273A, 273B, 273C, 273D, 273P, 273S, 274, 274P, 274X, 276, 276A, 276B, 276P, 277A, 277E, 277P, 277X, 278A, 278K, 278P, 278X, 279A, 279X, 281M, 282, 283, 284, 286C, 286M, 286P, 286X, 288, 288A, 288B, 288C, 290, 290A, 290B, 290X, 292P, 297, 297P, 298E, 299X, 302, 302A, 307, 307A, 307B, 307C, 307P, 373, 601, 601P, 603A, 603S, 606, 606A, 606X, 613, 619, 619P, 619X, 621, 641, 671, 673, 673P, 678, 680, 680B, 680P, 680X, 681, 681P, 690, 690P, 914, 914P, 914X, 934, 934A, 935, 936, 936A, 948, 948A, 948B, 948P, 948X, 960, 960A, 960C, 960P, 960S, 960X, 961, 961P, 968, 968A, 968X, 978, 978A, 978B, 980A, 980X, 981P, 982X, 985, 985A, 985B, B1, T74, T270, T277, W3, X42C, X42P, X89D

改道行走

所有路線不經元朗大馬路，臨時上落客點設於山水樓

1 – 改經窩打老道；尖沙咀碼頭方向不停勵德街至豉油街各站，臨時巴士站設於萬基大廈、何文田街、廣華醫院及油麻地消防局；竹園邨方向不停油麻地文明里至花墟公園各站，臨時巴士站設於青年會及廣華醫院

1A – 改經窩打老道；尖沙咀碼頭方向不停勵德街至豉油街各站，臨時巴士站設於萬基大廈、何文田街、廣華醫院及油麻地消防局；中秀茂坪方向不停油麻地文明里至花墟公園各站，臨時巴士站設於青年會及廣華醫院

2 – 改經窩打老道/塘尾道；尖沙咀碼頭方向不停深水埗白楊街至油麻地碧街各站，臨時巴士站設於萬基大廈、何文田街、廣華醫院及油麻地消防局；蘇屋邨方向不停文明里至塘尾道各站，臨時巴士站設於塘尾道近晏架街

2A – 不經太子、旺角，美孚方向改經太子道西，不停亞皆老街球場至塘尾道各站；樂華方向改經界限街，不停白楊街至亞皆老街球場各站

2E – 只來往白田至渡船街，循環線運作，不停佐敦道至九龍城碼頭各站

2X – 美孚方向正常；彩福方向改經界限街，不停白楊街至香港眼科醫院各站

5 – 只來往新柳街及富山

5C – 只來往機利士南路至慈雲山中

6 – 改經窩打老道/塘尾道；尖沙咀碼頭方向不停西洋菜里至油麻地碧街各站，臨時巴士站設於萬基大廈、何文田街、廣華醫院及油麻地消防局；荔枝角方向不停文明里至福華街休憩公園各站，臨時巴士站設於塘尾道近晏架街

6C – 不經界限街至加士居道一段彌敦道，改行佛光街；九龍城碼頭方向不停太子站至觀音街，加停界限街近警察遊樂會，佛光街近何文田廣場；往美孚不停鶴園街至福華街休憩公園，加停佛光街近房屋署大樓及太子道西近拔萃男書院

9 – 改經窩打老道及不停尖東（麼地道）總站；尖沙咀方向不停怡安閣至油麻地碧街各站，臨時巴士站設於萬基大廈、何文田街、廣華醫院及油麻地消防局；彩福方向不停旺角長沙街至亞皆老街中電各站，臨時巴士站設於：青年會及廣華醫院

10 – 只來往九龍醫院至彩雲

11K – 只來往機利士南路至竹園邨

11X – 只來往機利士南路至上秀茂坪

12 – 循環線運作，只來往海麗邨至廣東道，不停尖東站至尖東（麼地道）

13D – 只來往九龍醫院至寶達

13P – 麗閣方向改經太子道西，不經太子、旺角，不停太平道至楓樹街各站

13X – 只來往寶達及九龍灣麗晶花園

14 – 只來往新柳街至鯉魚門邨

15A – 只來往慈雲山北至藍田北, 循環線運作

16 – 只來往九龍醫院至廣田

21 – 只來往機利士南路至彩雲

24 – 只來往九龍醫院至啟業

26 – 只來往新柳街至順天

27 – 只來往九龍醫院至順天

28 – 只來往新柳街至樂華

30X – 只來往新界至深水埗南昌街

32 – 奧運站方向不停白楊街至旺角街市各站；石圍角方向不停櫸樹街至塘尾道各站，臨時巴士站設於銘基書院

33A – 旺角方向不停楓樹街至旺角街市各站，臨時巴士站設於荔枝角道石硤尾街；荃灣方向不停櫸樹街至塘尾道各站，臨時巴士站設於銘基書院

35A – 只來往新界至深水埗南昌街

35X – 安蔭方向不停旺角登打士街至銘基書院各站

36B – 只來往新界至深水埗南昌街

37 – 旺角方向不停楓樹街至旺角街市各站，臨時巴士站設於荔枝角道石硤尾街；葵盛方向不停新填地街至塘尾道各站

38 – 只來往葵盛至藍田站

41 – 長青方向不停鶴園街至寶其利街及怡安閣至楓樹街；九龍城碼頭方向不停太子站至亞皆老街中電各站

41A – 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、彌敦道半島酒店至九龍中央郵政局各站

42 – 順利方向正常；長康方向不停協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

42A – 只來往新界至深水埗南昌街

43C – 只來往新界至深水埗南昌街

44 – 只來往新界至深水埗南昌街

45 – 麗瑤方向不停鶴園街至寶其利街及怡安閣至楓樹街；九龍城碼頭方向不停太子站至亞皆老街中電各站

46 – 只來往新界至深水埗南昌街

52X – 只來往屯門至深水埗南昌街

58X – 只來往新界至深水埗南昌街

59X – 只來往新界至深水埗南昌街

60X – 只來往屯門至深水埗南昌街

63X – 只設特別班次由屯門公路轉車站往洪福邨（服務時間：1700-2100）

66X – 奧運站方向不停楓樹街至旺角街市各站，臨時巴士站設於荔枝角道石硤尾街；屯門方向不停新填地街至塘尾道各站

67X – 只來往新界至深水埗南昌街

68X – 旺角方向停楓樹街至旺角街市各站，臨時巴士站設於荔枝角道石硤尾街；洪水橋方向不停櫸樹街至塘尾道各站，臨時巴士站設於銘基書院

69X – 只來往天水圍至深水埗南昌街

74D – 加開特別班次（觀塘碼頭開1655、1755）

81 – 來往禾輋至深水埗北河街

81C – 不停尖東（麼地道）總站

81C特別班 – 設有特快班次往耀安，於九龍只停尖沙咀中間道至九龍中央郵政局各站，經八號幹線，於新界只停大圍站至耀安各站（服務時間：1700-2300，每20/30分一班）

82D – 特別服務來往大圍站及白石角，經科學園；白石角開：0715、07:45、1745、1815，大圍站開：0800、08:30，全程車費$7.3

87B – 維港灣方向不停石硤尾街至旺角街市各站，臨時巴士站設於晏架街；新田圍方向不停新填地街至楓樹街各站

87D – 改經窩打老道，來往錦英苑及尖東站，循環線運作，九龍方向不停拔萃男書院至旺角豉油街各站，及永安廣場至紅磡站各站，臨時巴士站設於萬基大廈、何文田街、廣華醫院及油麻地消防局；錦英苑方向不停紅磡站至麼地道各站，及油麻地碧街至明愛太子宿舍各站，臨時巴士站設於青年會及廣華醫院

87D特別班 – 設有特快班次往錦英苑，於九龍只停尖沙咀中間道至九龍中央郵政局各站，經八號幹線，於新界只停沙田第一城錦英苑各站（服務時間：1700-2300，每20/30分一班）

87E – 只於早上服務，經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

88X – 來往火炭站及藍田北

93K – 只來往新柳街至寶林

95 – 只來往九龍醫院及翠林

98C – 不經太子、旺角；往美孚改經太子道西，不停亞皆老街球場至楓樹街各站；往坑口北改經界限街，不停太子站至亞皆老街球場各站

98D – 循環線運作，於尖沙咀只停梳士巴利道西行近尖東站、九龍公園徑近北京道、廣東道近新港中心及梳士巴利道東行近永安廣場

98S – 不經太子、旺角；往美孚改經太子道西，不停亞皆老街球場至楓樹街各站；往康城站改經界限街，不停太子站至亞皆老街球場各站

101X – 改經東隧，加停東區海底隧道收費廣場及舊灣仔警署站；往九龍加停入境事務大樓站及東區海底隧道收費廣場

108 – 改經東隧，於九龍只停富豪東方酒店至啟業沿途各站，加停東區海底隧道收費廣場

116 – 改經東隧，港島方向不停富豪東方酒店至崇光百貨，臨時巴士站設於堅拿道西、告士打道維園及東區海底隧道收費廣場；九龍方向不停紅磡海底隧道收費廣場至亞皆老街球場，臨時巴士站設於東區海底隧道收費廣場

118 – 改經東隧；港島方向不停太子站至紅磡海底隧道各站；九龍方向不停紅磡海底隧道至福華街休憩公園各站，臨時巴士站設於太子道西近近拔萃男書院

118P – 改經西隧；港島方向不停深水埗楓樹街至紅磡海底隧道各站，臨時巴士站設於櫻桃街近銘基書院；九龍方向不停紅磡海底隧道至塘尾道各站，臨時巴士站設於塘尾道近晏架街

203E – 只來往九龍醫院及彩虹

213D – 只來往九龍醫院及中秀茂坪

213X – 只來往安泰南及九龍灣宏展街

215X – 九龍站方向不停曲街至尖沙咀麼地道各站，臨時巴士站設於梳士巴利道近永安廣場；藍田方向不停麼地道至理工大學站，臨時巴士站設於梳士巴利道近永安廣場

224X – 循環線運作，於尖沙咀只停梳士巴利道西行近尖東站、九龍公園徑近北京道、廣東道近新港中心及梳士巴利道東行近永安廣場（服務時間：1600-1900）

234X – 全日循環線運作，於九龍只停美孚站、匯民道西九龍站、廣東道新港中心、彌敦道半島酒店至九龍中央郵政局各站及美孚站

238X – 只來往新界至深水埗南昌街

260X – 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、彌敦道半島酒店至佐敦道沿線各站

263A – 不經大學站

265B – 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B – 紅磡方向正常；朗屏站方向不停紅磡南道及紅磡站

269B – 紅磡方向正常；天水圍方向不停紅磡南道及紅磡站

270A – 臨時總站設於尖沙咀碼頭，不停尖東站及尖東（麼地道）總站

270B – 奧運站方向不停白楊街至旺角街市各站；上水方向不停櫸樹街至太子站各站，臨時巴士站設於銘基書院

274S – 特別服務來往大埔墟站及烏溪沙站，經科學園，馬鞍山區內與274P同站（服務時間0900 – 1900）

280X – 不停尖東（麼地道）總站

281A – 九龍方向不停拔萃男書院至旺角豉油街各站，臨時巴士站設於萬基大廈、何文田街、廣華醫院及油麻地消防局；錦英苑方向不停油麻地碧街至明愛太子宿舍各站，臨時巴士站設於青年會及廣華醫院

281B – 不停尖東（麼地道）總站

281X – 不停尖東（麼地道）總站

287X – 不停碧街、山東街及旺角街市各站

296A – 不停尚德總站，往尚德加停尚德廣場

296C – 不停尚德總站，不經太子、旺角；往長沙灣改經太子道西，不停亞皆老街球場至楓樹街各站；往尚德改經界限街，不停白楊街至亞皆老街球場各站，加停尚德廣場

603 – 路線縮短至藍田北為臨時總站

603P – 以藍田北為終點站

960B – 服務時間提早開始（1730–1945）



龍運



改道行走



A36:

往機場：不停山水樓至谷亭街各站，加停鳯池邨

往元朗：不停又新街至元朗公園各站

E34B

往機場：山水樓後直往大欖隧道

往元朗：大欖隧道後只往山水

【18:04】港鐵表示，由於今天較早前車站設施被嚴重破壞和運作受干擾而仍然關閉的車站，經與相關政府部門商討後，今晚將會繼續關閉。有關車站包括：東鐵綫及西鐵綫：大學站、(紅磡站)、元朗站。另外，經與政府相關部門進行風險評估後，以下車站將於今晚9時關閉，列車將不停有關車站。有關車站包括（括弧內為轉車站）：

觀塘綫及荃灣綫：(油麻地站)、(旺角站)

港島綫：西灣河站、香港大學站

東鐵綫：沙田站、上水站

馬鞍山綫：馬鞍山站

將軍澳綫：將軍澳站

港鐵會繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短個別車站或受影響路段的服務時間。

【17:33】港鐵表示，正提供一條免費接駁巴士綫，行走東鐵綫大埔墟站至西鐵綫錦上路站，接載乘客。

【17:24】港鐵宣布有關機場快綫的消息：

因應機管局及政府要求，今日 (11月21日) 晚上 11 時起至尾班車安排如下：

• 機場快綫只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站、博覽館站。

• 九龍站市區預辦登機服務晚上 10 時起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

• 港鐵職員聯同機管局人員將於香港站檢查乘客的機票及旅遊證件。請為行程預留充裕時間。

【13:38】鑑於港鐵西鐵線元朗站會於今日下午2時起臨時關閉，為便利居民出行，民政事務總署將於今日下午2時至7時，安排免費接駁巴士來往西鐵元朗站及朗屏站。

【13:00】

九巴安排特別路線6M，上下午繁忙時段來往九龍城碼頭至何文田站(循環線)



九巴安排特別路線82D，於上下午時段由白石角經科學園來往大圍站



九巴安排路線118行經東隧(全日行駛)，118P行經西隧(繁忙時段)，往來深水埗及柴灣，小西灣



九巴安排特別路線274S，於上午九時至下午七時來往大埔墟站及烏溪沙站，途經香港科學園。

因應各區交通情況，九巴及龍運巴士路線及班次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

日間巴士服務

九巴



#如下面没有路線資料為暫停服務路線



路線正常

2B, 2D, 2F, 3B, 3D, 3M, 5D, 5M, 6D, 6P, 7B, 7M, 8P, 11B, 11C, 11D, 12A, 13M, 14B, 14D, 16M, 17, 23, 23M, 26M, 28B, 28S, 29M, 30, 31, 31B, 31P, 31M, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 38B, 38P, 39A, 39M, 40, 40A, 40P, 40S, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43D, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X, 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 58P, 59A, 59M, 60M, 61A, 61M, 61X, 62X, 64K, 64P, 64S, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 72C, 73, 73A, 73B, 73K, 73P, 73X, 74A, 74B, 74C, 74E, 74K, 74P, 74X, 75K, 75P, 75X, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80A, 80K, 80M, 80P, 80X, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83A, 83K, 83S, 83X, 84M, 85, 85A, 85B, 85K, 85M, 85S, 85X, 86, 86A, 86C, 86K, 86P, 86S, 87P, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89P, 89S, 89X, 91, 91M, 91P, 91S , 92, 93A, 93M, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 205M, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 214P, 216M, 230X, 234A, 234B, 234C, 234D, 234P, 235, 235M, 238M, 240X, 241X, 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 252X, 258A, 258D, 258P, 258S, 258X, 259D, 259E, 259X, 260C, 261, 261P, 261S, 261X, 263, 263C, 265M, 265S, 267X, 268A, 268C, 268C(元朗公園特別班) , 268M, 268P, 269A, 269C, 269C(天慈特別班), 269D, 269D(天水圍站特別班), 269M, 269P, 269S, 270, 270D, 272E, 272P, 272S, 273, 273A, 273B, 273C, 273D, 273P, 273S, 274, 274P, 274X, 276, 276A, 276B, 276P, 277A, 277E, 277P, 277X, 278A, 278K, 278P, 278X, 279A, 279X, 281M, 282, 283, 284, 286C, 286M, 286P, 286X, 288, 288A, 288B, 288C, 290, 290A, 290B, 290X, 292P, 297, 297P, 298E, 299X, 302, 302A, 307, 307A, 307B, 307C, 307P, 373, 601, 601P, 606, 606A, 606X, 613, 619, 619P, 619X, 621, 641, 671, 673, 673P, 678, 680, 680B, 680P, 680X, 681, 681P, 690, 690P, 934, 934A, 935, 936, 936A, 948, 948A, 948B, 948P, 948X, 960, 960A, 960C, 960P, 960S, 960X, 961, 961P, 968, 968(元朗公園特別班) , 968A, 968X, 978, 978A, 978B, 980A, 980X, 981P, 982X, 985, 985A, 985B, B1, T74, T277, W3, X42C, X42P, X89D

改道行走

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 全日循環線運作，於深水埗只停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九龍站、廣東道新港中心, 廣東道(1881外) 及彌敦道半島酒店站返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2A - 不經太子、旺角，往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道; 往樂華改經界限街

2E –只來往白田至渡船街,全日循環線運作, 不 停佐敦道至九龍城碼頭各站

2X – 美孚方向正常; 往彩福方向改經界限街

5 - 只來往新柳街及富山

5C - 只來往機利士南路至慈雲山中

6 - 循環線運作，不經旺角，太子；荔枝角至梳士巴利道，只停荔枝角至寶血醫院，匯民道西九龍站、廣東道新港中心, 廣東道(1881外), 彌敦道半島酒店, 北河街至荔枝角總站

6C - 不經界限街至加士居道一段彌敦道，改行佛光街；往九龍城碼頭方向加停界限街近警察遊樂會，佛光街近何文田廣場；往美孚加停佛光街近房屋署大樓，太子道西近拔萃男書院

6M – 特別路線來往九龍城碼頭-何文田站, 循環線運作。 九龍城碼頭開07:00-09:00; 18:00-20:00 約10-20分鐘一班; 巴士將停靠下列車站: 九龍城碼頭>貴州街>落山道>鴻福街>何文田站>迦密中學>何文田(愛民邨)>忠民街>欣圖軒>信用街>紅磡佛光街>石塘街>浙江街>落山道>九龍城碼頭

9 - 只來往九龍醫院至彩福

10 - 只來往九龍醫院至彩雲

11K - 只來往機利士南路至竹園

11X - 只來往機利士南路至上秀茂坪

12 - 循環線運作，只來往海麗邨至廣東道，不停尖東站至尖東(麼地道)

13D - 只來往九龍醫院至寶達

13P – 往麗閣改經太子道西, 不經太子、旺角

13X - 只來往寶達及九龍灣麗晶花園

14 - 只來往新柳街至鯉魚門邨

15A - 只來往慈雲山北至藍田北, 循環線運作

16 - 只來往九龍醫院至廣田

21 - 只來往機利士南路至彩雲

24 – 只來往九龍醫院至啟業

26 - 只來往新柳街至順天

27 – 只來往九龍醫院至順天

28 - 只來往新柳街至樂華

30X - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 改道, 往奧運站方向, 不停: 白楊街至旺角街市; 往石圍角方向, 不停櫸樹街至塘尾道, 加停銘基書院

33A - 改道, 往旺角方向: 不停楓樹街至旺角街市, 加停: 荔枝角道石硤尾街; 往荃灣方向: 不停櫸樹街至塘尾道, 加停銘基書院

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 改道, 往旺角方向: 不停楓樹街至旺角街市, 加停: 荔枝角道石硤尾街; 往葵盛方向: 不停新填地街至塘尾道

38 - 只來往葵盛至藍田站

41 – 改道, 往長青邨不經鶴園街至寶其利街及怡安閣至楓樹街, 往九龍城碼頭不經太子站至亞皆老街中電

41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

42 – 往順利方向正常；往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

43C - 只來往新界至深水埗南昌街

44 - 只來往新界至深水埗南昌街

45 - 往麗瑤邨不經鶴園街至寶其利街及怡安閣至楓樹街, 往九龍城碼頭不經太子站至亞皆老街中電

46 - 只來往新界至深水埗南昌街

52X - 只來往屯門至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60X - 只來往屯門至深水埗南昌街

66X - 改道, 往奧運站方向: 不停楓樹街至旺角街市, 加停: 荔枝角道石硤尾街; 往屯門方向: 不停新填地街至塘尾道

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 改道, 往旺角方向: 不停楓樹街至旺角街市, 加停: 荔枝角道石硤尾街; 往洪水橋方向: 不停櫸樹街至塘尾道, 加停銘基書院

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

74D - 特別班次經白石角(服務時間07:00-09:00)

81 - 全日循環線運作，來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，往九龍方向，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，加站於翠邨新明樓。於九龍只停九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

82D - 特別服務來往大圍站及白石角，經科學園 白石角開: 07:15 07:45 / 17:45 18:15 大圍站開: 08:00 08:30全程車費$7.3

87B - 改道, 往維港灣不停: 石硤尾街、深水埗白楊街、弼街、旺角街市, 加停: 晏架街; 往新田圍方向, 不停: 新填地街、基榮小學、楓樹街

87D - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

87E - 經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

88X - 來往火炭站及藍田北

93K - 只來往新柳街至寶林

95 – 只來往九龍醫院及翠林

98C - 不經太子、旺角; 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往坑口北改經界限街

98D - 改以循環線運作，尖沙咀區只停尖東站(K11外)，九龍公園徑(296D站)，廣東道(新港中心)，尖東站(K11對面)及永安廣場站

98S - 不經太子、旺角; 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往康城改經界限街

101X - 往港島改經東隧及加停東隧站及舊灣仔警署站，往九龍加停入境事務大樓站並改經東隧加停東隧站，常悅道後原路

108 - 往港島不停馬頭角道至紅磡海底隧道收費廣場; 於九龍只停富豪東方酒店至啟業 (來回方向增停東區海底隧道)

116 - 往港島不停富豪東方酒店至崇光百貨，新增巴士站: 堅拿道西，告士打道維園; 往九龍不停紅磡海底隧道收費廣場至亞皆老街球場 (來回方向增停東區海底隧道)

118 - 來回程改經東隧；香港方向：不停彌敦道近太子站至紅磡海底隧道各站；九龍方向：不停紅磡海底隧道至福華街休憩公園各站；新增巴士站：太子道西近近拔萃男書院

118P -來回程改經西隧；香港方向：不停深水埗楓樹街 至 紅磡海底隧道各站；新增巴士站：櫻桃街近銘基書院；九龍方向：不停紅磡海底隧道至荔枝角道近塘尾道各站，新增巴士站：塘尾道近晏架街

203E - 只來往九龍醫院及彩虹

213D - 只來往九龍醫院及中秀茂坪

213X - 只來往安泰南及九龍灣宏展街

215X - 往九龍站方向不停曲街至麼地道站, 往藍田方向不停麼地道至理工大學站，有限度服務

234X - 全日循環線運作，於九龍只停美孚站、匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

260X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

263A – 不經大學站

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

269B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

270A - 全循環線運作，由上水開出，到吐露港後改經青沙公路並加停青沙轉車站（來回程），於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店後經青沙公路返回上水

270B - 改道, 往奧運站方向, 不停: 白楊街至旺角街市; 往上水方向, 不停櫸樹街至太子站, 加停銘基書院

271X – 全日循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店後經青沙公路返回大埔

274S - 特別服務來往大埔墟站及烏溪沙站，經科學園 。大埔墟站開 09:00 – 19:00，烏溪沙站開: 09:00 – 19:00。

280X - 全日循環線運作，於九龍只停雅翔道(西隧口),廣東道新港中心, 彌敦道半島酒店, 匯民道西九龍站

281A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

287X - 柏景灣循環線，九龍只停柏景灣、帝柏海灣、奧運站及君匯港

296A – 不停尚德總站，往尚德加停尚德廣場

296C - 不停尚德總站，不經太子、旺角。 往長沙灣改經太子道西，天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道; 往尚德改經界限街，加停尚德廣場

603 – 路線縮短至藍田北為臨時總站

龍運

所有路線正常服務

因應各區交通情況，九巴 / 龍運巴士路線及班次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

+ 2

【11:00】港鐵荃灣線、觀塘線、港島線交通，陸續恢復正常。

【09:00】早上9時過後，兩條由政府安排的免費渡輪航線，班次會由每30分鐘一班改為一小時一班，至晚上5時15分後恢復每30分鐘一班。

【08:05】港鐵表示，由於多宗列車車門受阻事故，荃灣綫來往中環站及荃灣站的行車時間預計需要額外5-10分鐘。

【08:00】港島綫有多宗阻礙列車車門及按動緊急制的事件，列車服務受阻延，額外車程有最少5至10分鐘的延誤。

【07:38】港鐵表示，觀塘綫有多宗阻礙列車車門及按動緊急掣事件，列車服務受阻延。觀塘線來往黃埔站及調景嶺站行車時間預計需額外5至10分鐘。

【05:30】因應各區交通情況，九巴及龍運巴士路線及班次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示，詳情如下：

【九巴安排特別路線6M，上下午繁忙時段來往九龍城碼頭至何文田站(循環線) 】

【九巴安排特別路線82D，於上下午時段由白石角經科學園來/往大圍站】

【九巴安排路線118行經東隧，全日往來深水埗及柴灣，小西灣】

【九巴安排特別路線274S，於上午九時至下午七時來往大埔墟站及烏溪沙站，途經香港科學園。】

九巴

如下面没有路線資料為暫停服務路線

路線正常

2B, 2D, 2F, 3B, 3D, 3M, 5D, 5M, 6D, 6P, 7B, 7M, 8P, 11B, 11C, 11D, 12A, 13M, 14B, 14D, 16M, 17, 23, 23M, 26M, 28B, 28S, 29M, 30, 31, 31B, 31P, 31M, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 38B, 38P, 39A, 39M, 40, 40A, 40P, 40S, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43D, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X, 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 58P, 59A, 59M, 60M, 61A, 61M, 61X, 62X, 64K, 64P, 64S, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 72C, 73, 73A, 73B, 73K, 73P, 73X, 74A, 74B, 74C, 74E, 74K, 74P, 74X, 75K, 75P, 75X, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80A, 80K, 80M, 80P, 80X, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83A, 83K, 83S, 83X, 84M, 85, 85A, 85B, 85K, 85M, 85S, 85X, 86, 86A, 86C, 86K, 86P, 86S, 87P, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89P, 89S, 89X, 91, 91M, 91P, 91S , 92, 93A, 93M, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 205M, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 214P, 216M, 230X, 234A, 234B, 234C, 234D, 234P, 235, 235M, 238M, 240X, 241X, 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 252X, 258A, 258D, 258P, 258S, 258X, 259D, 259E, 259X, 260C, 261, 261P, 261S, 261X, 263, 263C, 265M, 265S, 267X, 268A, 268C, 268C(元朗公園特別班) , 268M, 268P, 269A, 269C, 269C(天慈特別班), 269D, 269D(天水圍站特別班), 269M, 269P, 269S, 270, 270D, 272E, 272P, 272S, 273, 273A, 273B, 273C, 273D, 273P, 273S, 274, 274P, 274X, 276, 276A, 276B, 276P, 277A, 277E, 277P, 277X, 278A, 278K, 278P, 278X, 279A, 279X, 281M, 282, 283, 284, 286C, 286M, 286P, 286X, 288, 288A, 288B, 288C, 290, 290A, 290B, 290X, 292P, 297, 297P, 298E, 299X, 302, 302A, 307, 307A, 307B, 307C, 307P, 373, 601, 601P, 606, 606A, 606X, 613, 619, 619P, 619X, 621, 641, 671, 673, 673P, 678, 680, 680B, 680P, 680X, 681, 681P, 690, 690P, 934, 934A, 935, 936, 936A, 948, 948A, 948B, 948P, 948X, 960, 960A, 960C, 960P, 960S, 960X, 961, 961P, 968, 968(元朗公園特別班) , 968A, 968X, 978, 978A, 978B, 980A, 980X, 981P, 982X, 985, 985A, 985B, B1, T74, T277, W3, X42C, X42P, X89D

改道行走

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 全日循環線運作，於深水埗只停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店站返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2A - 不經太子、旺角，往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道; 往樂華改經界限街

2E – 全日循環線運作，只來往白田至柏景灣; 九龍城碼頭方向：不停海泓道富榮花園至九龍城碼頭各站 白田邨方向：不停九龍城碼頭至海泓道富榮花園各站

2X – 美孚方向正常; 往彩福方向改經界限街

5 - 只來往新柳街及富山

5C - 只來往機利士南路至慈雲山中

6 - 循環線運作，不經旺角，太子；荔枝角至梳士巴利道，只停荔枝角至寶血醫院，匯民道西九龍站、廣東道新港中心,彌敦道半島酒店, 北河街至荔枝角總站

6C - 不經界限街至加士居道一段彌敦道，改行佛光街；往九龍城碼頭方向加停界限街近警察遊樂會，佛光街近何文田廣場；往美孚加停佛光街近房屋署大樓，太子道西近拔萃男書院

6M – 只來往九龍城碼頭及何文田站(循環線)。 九龍城碼頭開07:00-09:00; 18:00-20:00 約10-20分鐘一班; 巴士將停靠下列車站: 九龍城碼頭>貴州街>落山道>鴻福街>何文田站>迦密中學>何文田(愛民邨)>忠民街>欣圖軒>信用街>紅磡佛光街>石塘街>浙江街>落山道>九龍城碼頭

9 - 只來往九龍醫院至彩福

10 - 只來往九龍醫院至彩雲

11K - 只來往機利士南路至竹園

11X - 只來往機利士南路至上秀茂坪

12 - 循環線運作，只來往海麗邨至廣東道，不停尖東站至尖東(麼地道)

13D - 只來往九龍醫院至寶達

13P – 往麗閣改經太子道西, 不經太子、旺角

13X - 只來往寶達及九龍灣麗晶花園

14 - 只來往新柳街至鯉魚門邨

15A - 只來往慈雲山北至藍田北, 循環線運作

16 - 只來往九龍醫院至廣田

21 - 只來往機利士南路至彩雲

24 – 只來往九龍醫院至啟業

26 - 只來往新柳街至順天

27 – 只來往九龍醫院至順天

28 - 只來往新柳街至樂華

30X - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 - 只來往葵盛至藍田站

41 – 改道, 往長青邨不經鶴園街至寶其利街及怡安閣至楓樹街, 往九龍城碼頭不經太子站至亞皆老街中電

41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

42 – 往順利方向正常；往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

43C - 只來往新界至深水埗南昌街

44 - 只來往新界至深水埗南昌街

45 - 往麗瑤邨不經鶴園街至寶其利街及怡安閣至楓樹街, 往九龍城碼頭不經太子站至亞皆老街中電

46 - 只來往新界至深水埗南昌街

52X - 只來往屯門至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60X - 只來往屯門至深水埗南昌街

63X - 加開特別班次,由洪福邨單向往屯門公路轉車站(時間:07:00-09:00)

268B-九龍只往新界及匯民道西九龍站/新港中心/半島酒店

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X 元朗西特別班 - 只往深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

73X特別班- 廣福街市特別班次(時間: 07:15-08:15)繞經白石角

74D - 特別班次經白石角(服務時間07:00-09:00)

81 - 全日循環線運作，來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，於九龍只停九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

82D - 特別服務來往大圍站及白石角，經科學園 白石角開: 07:15 07:45 / 17:45 18:15 大圍站開: 08:00 08:30全程車費$7.3

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

87E - 經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

88X - 來往火炭站及藍田北

93K - 只來往新柳街至寶林

95 – 只來往九龍醫院及翠林

98C - 不經太子、旺角; 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往坑口北改經界限街

98D - 往尖沙咀方向原線駛至漆咸道北改左轉蕪湖街，德民街，紅磡道，紅磡繞道，梳士巴利道(停尖東站)，九龍公園徑(停九龍公園徑296D站)，廣東道(停新港中心296D站)，梳士巴利道(停尖東站及永安廣場站)，紅磡繞道，紅磡道，紅磡南道，紅菱街，暢通道，溫思勞街，隧道，漆咸道北原線往坑口北 (服務時間16:00-22:30)

98S - 不經太子、旺角; 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道, 黃竹街, 長沙灣道；往康城改經界限街

101X - 往港島改經東隧及加停東隧站及舊灣仔警署站，往九龍加停入境事務大樓站並改經東隧加停東隧站，常悅道後原路

108 - 往港島不停馬頭角道至紅磡海底隧道收費廣場; 於九龍只停富豪東方酒店至啟業 (來回方向增停東區海底隧道)

116 - 往港島不停富豪東方酒店至崇光百貨，新增巴士站: 堅拿道西，告士打道維園; 往九龍不停紅磡海底隧道收費廣場至亞皆老街球場 (來回方向增停東區海底隧道)

118 - 來回程改經東隧(來回停東隧站)；香港方向：不停彌敦道近太子站至紅磡海底隧道各站；九龍方向：不停紅磡海底隧道至福華街休憩公園各站；新增巴士站：太子道西近近拔萃男書院

118P -來回程改經西隧；香港方向：不停深水埗楓樹街 至 紅磡海底隧道各站；新增巴士站：櫻桃街近銘基書院；九龍方向：不停紅磡海底隧道至荔枝角道近塘尾道各站，新增巴士站：塘尾道近晏架街

203E - 只來往九龍醫院及彩虹

213D - 只來往九龍醫院及中秀茂坪

213X - 只來往安泰南及九龍灣宏展街

215X - 往九龍站方向原線駛至漆咸道北改左轉蕪湖街，德民街，紅磡道，紅磡繞道，梳士巴利道(停尖東站)，九龍公園徑(停九龍公園徑站)，廣東道(停新港中心站)，梳士巴利道(停尖東站及永安廣場站)，紅磡繞道，紅磡道，紅磡南道，紅菱街，暢通道，溫思勞街，隧道，漆咸道北原線往廣田邨

230X - 於九龍只停美孚站、匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

234X - 全日循環線運作，於九龍只停美孚站、匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

260X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

263A – 不經大學站

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

269B - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

270A - 全循環線運作，由上水開出，到吐露港後改經青沙公路並加停青沙轉車站（來回程），於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店後經青沙公路返回上水

270B - 只來往上水至深水埗南昌街

270C - 由聯和墟開出，改經青沙公路並加停青沙轉車站，匯民道柯士甸站，新港中心，北京道及以半島酒店為總站

271P – 改經青沙公路並加停青沙轉車站，匯民道柯士甸站，新港中心，北京道及以半島酒店為终點站

271X – 全日循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店後經青沙公路返回大埔

272S – 鑽石山站開出尾班上午10:00。

274S - 特別服務來往大埔墟站及烏溪沙站，經科學園 。大埔墟站開 09:00 – 19:00，烏溪沙站開: 09:00 – 19:00。

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

281A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

281B- 經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

281X -經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

287X - 柏景灣循環線，九龍只停柏景灣、帝柏海灣、奧運站及君匯港

296A – 不停尚德總站，往尚德加停尚德廣場

296C - 不停尚德總站，不經太子、旺角。 往長沙灣改經太子道西，天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道; 往尚德改經界限街，加停尚德廣場

603 – 路線縮短至藍田北為臨時總站

603A – 路線縮短至藍田北為臨時總站

603S – 路線縮短至藍田北為臨時總站

982X –愉翠苑開出尾班上午10:00。

T270 – 由祥華開出，沿路至北京道，以北京道為終點站(服務時間: 07:15-07:45)

龍運

所有路線正常服務

因應各區交通情況，九巴 / 龍運巴士路線及班次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

【05:10】因應道路情況，新巴及城巴 37 條路線暫停服務；17 條路線改道行駛。另外，因應紅磡海底隧道封閉，新巴及城巴提供 111、115、116 及 182 號線東隧版特別班次。城巴 118 號線將改經東區海底隧道及觀塘繞道，而 118P 號線將 改經中環及灣仔繞道及西區海底隧道。暫停及改道路線如下：

暫停路線

101, 101R, 101X, 102, 102P, 102R, 103, 103P, 104, 106, 106A, 106P, 107, 107P, 109, 110, 111P, 112, 113, 115P, 117, 170, 171, 171A, 171P, 301, 796P, H1, H1A, H2, N118, N121, N122, N170, N171, X15, X15R

改道路線

111, 115, 116, 118, 118P, 182, 796P, 796X, 973, A21, A22, E23, E23A, N11, N23, N182, N796

【05:08】由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:

751P綫由706綫替代。

761P綫在天水圍區由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

751綫在天水圍區由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站。

614及614P綫往元朗 / 兆康方向由市中心改經屯門、河田、屯門醫院往元朗方向及兆康站。

其他輕鐵路綫維持不變。

751綫不經翠湖及友愛站。

所有輕鐵路綫維持11至25分鐘一班。

【05:06】港鐵周四（21日） 港鐵各綫（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上11時結束。西鐵紅磡站、東鐵綫大學站繼續關閉。西鐵元朗站將於下午2時關閉。港鐵亦會應因個別情況，暫時關閉個別車站的出入口，請乘客預早計劃行程。