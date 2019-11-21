【11.21港九】觀塘、港島、荃灣線列車門受阻　金鐘站軍裝警戒備

反修例爭議持續，除理工大學仍然有示威者留守外，網民今日（21日）發起「黎明行動」，號召於早上交通繁忙時間「和你塞」。 今早7時許，在紅磡碼頭等候免費渡輪航線服務的市民較昨日大減，只有約數十人排隊搭船。 7時38分，港鐵公布，觀塘綫有多宗阻礙列車車門及按動緊急掣事件，列車服務受阻延。其後，荃灣及港島線均有車門受阻情況。

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【09:28】 由於政府的免費渡輪在非繁忙時間較為疏落，有市民改乘隔壁碼頭新渡輪前往北角。新渡輪航班每30分鐘一班。

【09:13】金鐘站月台上警員人數增加，記者於月台採訪期間，亦一度被警員要求出示身份證進行登記。金鐘站往柴灣方向的月台仍然有大批乘客候車，月台擠逼。

【09:00】紅磡渡輪方面，由於水漲潮退、上客落客等因素影響，8時半的航班在8時50分正式開出，惟等待的市民沒有怨言，不少繼續看報紙、食早餐一邊排隊。職員笑言「遲少少一定會，盡量做。」免費渡輪改為一小時一班。

由於政府的免費渡輪航班在非繁忙時間較為疏落，有市民改乘隔壁碼頭新渡輪前往北角。新渡輪航班每30分鐘一班。（麥凱茵攝）

【08:45】旺角站月台上幾乎每班列車均要等候數分鐘才能開出，列車上廣播就指，由於前方列車尚未開出，列車服務會稍為延遲。

【08:33】旺角站觀塘線往黃埔及荃灣線往中環的月台上，大批乘客候車，月台人山人海，有乘客下車時亦因擠逼而相當困難，而列車車門亦有數次無法關上。另外，月台上可見至少10名身穿便衣、掛上「統計工作人員」名牌的人士，在月台上紀錄列車到站時間。

【08:23】8時半的航班即將抵達，在灣仔上班、排頭位的周先生表示，剛才約7時50分來到紅磡碼頭，但未能成功上船。對於政府今次安排，他感到滿意，「現時情況紅磡無交通，真是一個死城。」他期待即使反修例事件完結後，政府也可以考慮海上運輸交通，疏導市民，「始終多選擇是比較好。」

【08:20】沙田大涌橋路有數名穿黑衫人設路障堵路。

【08:15】太子站觀塘線月台上，乘客眾多導致月台出現擠逼。

【08:05】港鐵表示，港島綫、荃灣綫有多宗阻礙列車車門及按動緊急制的事件，行車時間預計需要額外5-10分鐘。

【08:00】港鐵九龍塘站廣播表示，列車服務會延遲5至10分鐘。現場所見，月台上有列車要等待數分鐘才能開出，但未見大量乘客於月台上等候。

大多市民在紅磡渡輪航班抵達前的10至15分鐘到來也可以成功上船。（麥凱茵攝）

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【07:50】不少市民表示，吸取昨日搭渡輪經驗，今日沒有特意提早太多來等船。記者現場觀察，大多的市民在航班抵達前的10至15分鐘到來也可以成功上船。船公司職員透露，每班船至少可以接載180人，大船更可接載多達380人。現時兩條航線均有三輛輪船行走，而排隊的人龍會在早上8時及8時半的航班前出現。

【07:38】港鐵表示，觀塘線有多宗阻礙列車車門及按動緊急掣事件，列車服務受阻延。觀塘線來往黃埔站及調景嶺站行車時間預計需額外5至10分鐘。

【07:28】在灣仔區讀中五的李同學由昨日復課開始便選擇渡輪服務過海，據昨日經驗船在早上7時30分開出，他便在7時10分到達等候，相信今日可以順利上船。

【07:20】政府安排的兩條免費渡輪航線服務，繁忙時間每半小時一班。每班船可接載約200人，今早在紅磡碼頭等的市民較昨日大減，只有約數十人。

【07:18】港鐵九龍塘站觀塘線月台早上繁忙時間乘客眾多，但未見有人阻擋車門關閉或堵塞列車，列車亦能順利開出。