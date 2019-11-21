【11.21市況】歷史博物館正關閉　社署籲勿送子女到幼兒中心等地

社會新聞
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反修例風波未平，今天（21日）繼續有網民發起阻塞交通的行動，今早港鐵有多條路線服務受阻。

康樂及文化事務署宣布，因應附近出現的特殊情況，油尖旺區香港歷史博物館現正關閉，以確保場地使用者及員工的安全。署方會密切留意情況，適時公布轄下場地的安排。因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉。

【11:06】康樂及文化事務署今日宣布，因應附近出現的特殊情況，油尖旺區香港歷史博物館現正關閉，以確保場地使用者及員工的安全。署方會密切留意情況，適時公布轄下場地的安排。因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。市民在前往場地前應先致電有關場地或1823查詢。 

【06:00】社會福利署指，由於預計今日路面及交通仍有不穩定因素，社會福利署勸諭市民今日不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心及展能中心在內的日間康復服務單位。但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

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