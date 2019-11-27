【11.27．理大】理大副校長衞炳江率多人到場　將分組進行搜索

「理大圍城」踏入第11日，校園內仍有少量人士留守，但身心狀況令人擔憂。今早（27日)十多名校方代表包括理大副校長（科研發展）衞炳江及副校長（學生事務）楊立偉等，同時有紅十字會人員到達校園；他們表示，將有100名教職員到場進行搜索，包括各個學院院長。並會以學院分為7組行動，主要搜索留守人士及視察校園破壞設施，希望於早上完成行動。

【10:09】港大法律學院首席講師張達明於早上約8時多到校園內，巡視約一個多小時後稱相信現時校園內無留守者，又指，隨著紅隧開通，校園內外的人士均可以自由出入，實質上已經解封。他稱，理大校園從來未被列為宵禁範圍，認為警方再於校園外設防線「無意思」，應盡快讓校方接管校園。

他又稱，相信警方無必要進入校園進行搜證工作，根據中大的經驗，校內的危險品應由消防處處理，或可邀請爆炸品專家到場。他稱，若警方進入校園會刺激好多人的神經，亦會破壞過往除校方邀請否則警方不應入校園的慣例。他又稱，其團隊經過討論，及按現時情況後，將不會再重返理大校園。

【09:40】理大副校長衞炳江稱，希望於下午完成搜索，又稱周二發現的女留守者於傾談過程中離開輔導員，相信現時仍在校園內；衞炳江指，將於於今日行動完成後作檢討。

【09:28】 理大行政副校長盧麗華稱，今日約有100名教職員到場進行搜索，包括各個學院院長。他們將會以學院分為7組行動，主要搜索留守人士及視察校園破壞設施，希望於早上完成行動。

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早上約9時，理工大學內有約10名，穿上西裝的保安出現於校園範圍，並留守於校園飯堂外；曾多次進入理大協助示威者離開的香港大學法律學院首席講師張達明亦有到場。

至約9時15分，理大十多名校方代表到場，包括理大副校長（科研發展）衞炳江及副校長（學生事務）楊立偉，同時亦有紅十字會人員到場，他們將分組進行搜索行動。

昨日（26）日，理工大學校方派出約50人的團隊，分成6隊在全校搜索，查看是否有受傷的留守者，提供支援，並表示留守者離開時警方只會登記身份證，不會即時拘捕；昨日下午多名立法會議員及區議員亦入內尋找。

警方早前亦曾表示會派人入理大遊說，但需時間準備。