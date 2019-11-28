【校園天地】仁濟醫院陳耀星小學體驗暨公開課堂活動日

社會新聞
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(仁濟醫院陳耀星小學圖片)

STEM 及GYMNASTICS 體驗暨公課堂活

活動詳情：

日期：2019年12月7日（星期六）

時間：2:00 p.m.–4:30 p.m.

地點：仁濟醫院陳耀星小學

將軍澳坑口煜明苑側（港鐵坑口站B出口）

活動目的：

讓幼稚園生及家長透過參與最新的體操及校本STEM課堂，親身體驗本校課堂特色，並提升孩子創造力、專注力、體育精神及增加成功感。

活動內容：

☆ 小朋友活動︰體驗體操課程

☆ 家長活動︰認識本校課程特色、參與學生公開課

☆ 親子活動︰家長與孩子一起體驗本校STEM課程及活動，包括︰VEXIQ機械人、無人機、熱氣球、STEM課、OSMO編程等

 報名方法：

1. 致電27061932聯絡高書記

2. 把報名回條傳真至本校（傳真號碼：27064872）

3. 透過本校網頁報名(www.ychcisps.edu.hk)

歡迎幼稚園家長及學生（K1、K2及K3）參加。為免向隅，報名從速。

（內容由仁濟醫院陳耀星小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com

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