【校園天地】仁濟醫院陳耀星小學體驗暨公開課堂活動日

撰文：校園投稿
最後更新日期：
(仁濟醫院陳耀星小學圖片)
STEM 及GYMNASTICS 體驗暨公開課堂活動日
活動詳情：
日期：2019年12月7日（星期六）
時間：2:00 p.m.–4:30 p.m.
地點：仁濟醫院陳耀星小學
將軍澳坑口煜明苑側（港鐵坑口站B出口）
活動目的：
讓幼稚園生及家長透過參與最新的體操及校本STEM課堂，親身體驗本校課堂特色，並提升孩子創造力、專注力、體育精神及增加成功感。
活動內容：
☆ 小朋友活動︰體驗體操課程
☆ 家長活動︰認識本校課程特色、參與學生公開課
☆ 親子活動︰家長與孩子一起體驗本校STEM課程及活動，包括︰VEXIQ機械人、無人機、熱氣球、STEM課、OSMO編程等
報名方法：
1. 致電27061932聯絡高書記
2. 把報名回條傳真至本校（傳真號碼：27064872）
3. 透過本校網頁報名(www.ychcisps.edu.hk)
歡迎幼稚園家長及學生（K1、K2及K3）參加。為免向隅，報名從速。
（內容由仁濟醫院陳耀星小學提供）
歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com