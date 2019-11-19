【校園天地】STEM與CODING：動手動腦　融入生活　協助弱勢社群

STEM在現時的教育上，是不可或缺的一部分。聖公會置富始南小學便將此概念與編程（CODING）結合，在全校推行，融入生活。我們希望於寫程式時，同學不斷透過測試和除錯，將創意、科技、科學與生活融會貫通。學生的作品設計基礎往往從生活入手，希望STEM和編程能真正改善生活質素及協助弱勢社群。

聖公會置富始南小學三位參賽同學在決賽中向評判展示及介紹作品。(聖公會置富始南小學圖片)

協助弱勢社群－幼兒用感應器

除了學習過程有趣以外，我們覺得STEM及CODING也可以應用在回饋社會方面，所以老

師亦積極鼓勵小朋友構思一些能幫助弱勢社群的設計。

構思從何來？

為了讓學生能夠認識更多他們設計的服務對象，動手做前，亦親身到香港基督教服務處摩理臣山兒童發展中心進行資料搜集。原來治療師稱中心內有不少過度活躍症兒童，他們的專注力不足，上課時經常用手把玩文具，老師希望他們能乖乖地將手放在桌上，好讓他們能更專注上課。最後，同學決定設計一個儀器去鼓勵患有過度活躍症的小朋友能把手放在桌面上，專心上課。當使用者沒有把手放在感應器上，儀器上的螢幕會顯示紅色及忿怒的圖樣。螢幕會按使用者觸碰的感應器數量而顯示不同的顏色及圖案，最終目的是要使用者觸碰四個感應器，即把雙手放在桌上。

此設計更榮獲九龍樂善堂第一屆關懷弱勢社群──全港創新科技設計大賽中的「優秀科技應用獎」，大會覺得小學生的設計能益及特殊幼兒，實屬難得，亦非常同意科技能真正讓弱勢社群得益。

學校網址：https://www.skhcfcn.edu.hk/

（內容由聖公會置富始南小學提供）

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