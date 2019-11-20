【校園天地】STEM與CODING：動手動腦　跨學科學習週

為讓學生有更多元化的學習經歷，聖公會置富始南小學設有跨學科學習週，鼓勵學生通過各種活動動手、動動腦，發揮創意，並結給STEM元素及跨學習領域知識，透過預測、實驗及檢討，體會公平測試過程，學習以客觀角度分析測試結果。

一班小一同學穿起自己設計的多 功能圍裙，面露燦爛笑容！(聖公會置富始南小學圖片)

各級學生會進行不同的遞進式跨學科活動，其中一年級的主題活動為多功能圍裙。活動主要讓學生認識家中不同物料的特性，並以科學方法進行測試，再運用簡單工具設計及量度，從而替不同職業的人士，製作一條合乎特定工作需要的圍裙。

四年級的主題活動是防護口罩。活動主要讓學生運用「PM10」對各物料進行反覆測試，綜合各項量性或質性數據，再透過物料配搭及設計，製作出舒適、防護效能高的口罩。透過活動，學生即可體驗STEM精神，又可應用各科學習領域知識，研究製作出各種小產品

，融入生活當中。希望學生經歷活動後多關心社會需要，運用STEM提升市民的生活質素，建立一個更和諧的社區。

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學校網址：https://www.skhcfcn.edu.hk/

（內容由聖公會置富始南小學提供）

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