【校園天地】STEM與CODING：動手動腦　融入生活

STEM在現時的教育上，是不可或缺的一部分。聖公會置富始南小學便將此概念與編程（Coding）結合，在全校推行，融入生活。我們希望於寫程式時，同學不斷透過測試和除錯，將創意、科技、科學與生活融會貫通。學生的作品設計基礎往往從生活入手，希望STEM和編程能真正改善生活質素及協助弱勢社群。

「置富至NET人」在老師 指導下自己動動手，製作模型。(聖公會置富始南小學圖片)

傳統VS創意：神奇提醒器

一般而言，要解決「大頭蝦」的善忘性格，最好的方案當然是養成習慣，出外時檢查自己的物品。然而，習慣並非一朝一夕能培養，所以一班「置富至NET人」就想出好辦法—用編程設計來解決問題。如果有個盒子可以提醒自己漏帶物品，就能幫到自己建立檢查物品的習慣，亦希望可以幫到善忘的人！ 「神奇提醒器」—一個更有效、更新穎的方案就誕生了！

有了這個設計概念，同學及老師通力合作，一起動手做及編排程式。此設計能讓同學發揮創意之餘，更能將課堂上學到的知識應用在這個設計上。「神奇提醒器」還在賽馬會運算思維教育－全港小學生運算思維比賽2019（AppInventor）中，從300多個參賽隊伍，脫穎而出，奪得亞軍。

(聖公會置富始南小學圖片)

神奇提醒器的設計：

用家可把重要的東西放在盒子裡，要是如果盒子有重量，而用家打開門準備離開，「神奇提醒器」發出燈號，提醒用家有重要的物品未取；如用家未取物品便關門離開，則會聽到提示器發出的聲音，用家亦會收到電郵，通知他忘帶物品。

得獎作品「神奇提醒器」簡介片段: https://youtu.be/dEDdlxda0_Y

學校網址：https://www.skhcfcn.edu.hk/

（內容由聖公會置富始南小學提供）

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