【校園天地】仁濟醫院趙曾學韞小學 「敢夢敢想」

夢想，不去實踐就只是空想。仁濟醫院趙曾學韞小學一向致力鼓勵孩子敢夢敢想，而「啟夢者計劃」正正提供一個平台讓學生實踐夢想。

尋夢之旅正式開始

這個夢想計劃成員來自不同班別，大家以「夢想」出發，一起提出天馬行空的想法，再努力追尋夢想，老師跟學生一同學習，一同成長，一同實現夢想，在多元化學習經歷中「敢夢敢想」。大家在過程中學習從身邊事物出發，縱使失敗及遇到挑戰，也不放棄，貫徹趙小堅毅精神，嘗試為學校、社區及生活帶來改變，繼而裝備自己，繼續追夢。故此，本校讓全級小四學生在每周三多元智能課時段邊學習，邊追夢。

DreamStarter校園啟動禮大合照。(仁濟醫院趙曾學韞小學圖片)

連繫社會，主動關心身邊有需要的人

趙小學生在課堂上，一直對社會議題很感興趣，因此我們藉着「啟夢者計劃」，讓學生實踐自主學習，透過體驗式學習，找出社會大眾所面對的問題，發揮創意，從而為社會帶來改變。不知道大家有否因看到堆填區堆積如山的垃圾而痛心？有否嘗試親手設計一樣物品為地球出一分力？本校六組學生正正察覺到問題:夏天時，因同學們在操場活動感到悶熱而製作智能降温裝置;地球內的空氣污染、氣侯變化問題日益嚴重及學生運動量不足而設計環保能源運動儀；現今學童未能認識懷舊玩具而設計反潮流玩意；甚少人主動回收物品而設計多功能回收箱等等。雖然實踐過程中遇上不少技術上的問題，同學們懷著永不言敗，永不放棄的精神，不斷尋求解決方法。當中將有機會到不同地方參觀，及於募資日向各界人士募資，一步一步為他們的夢想而努力！

（內容由仁濟醫院趙曾學韞小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com

什麼是「啟夢者計劃」(DreamStarter)？

DreamStarter是一個全新的社會創新教育。透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生價值觀，運用創新思維為社區帶來改變， 從中學習企業家精神，懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。