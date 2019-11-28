教協：逾半教師不滿復課安排　批政府未評估催淚煙對師生健康影響

自11月11日起，就反修例爭議有網民發起一連多日的「三罷」，多區連日爆發衝突，交通情況極為混亂，以致教育局宣布中小學、幼稚園一度停課，近日才開始復課。 教協今（28日）發表一項調查，發現五成學校受到催淚煙影響，逾七成教師期望政府提供清晰的清洗指引、協助學校全面清洗。另外，逾半中小學、幼稚園教師不滿教育局復課安排，主因是未有評估催淚煙對師生健康的影響。

教協認為，政府應為學校提供資源，全面清洗受影響的校舍。（黃詠榆攝）

大部分教師不滿復課安排

教協為了解中小學及幼稚園復課情況，分別於本月21日、22日向中小學及特殊學校教師、幼稚園及幼兒中心教師發出了解復課情況，收回約1500份回應。

教協理事、幼稚園校長梁秀婷指，針對幼稚園及幼兒中心，教協收到926位教師回覆，逾半幼師不滿復課安排，當中高達92%認為教育局未有評估催淚煙對師生健康影響。另外，近五成人表示其校受催淚煙影響，逾七成人期望政府公開催淚煙成分及清理方法。

梁指，聽過有個案是油尖旺區的學生近日突然冒出紅疹，連醫生亦未能斷定原因，「一日唔公開分成，亦都唔能夠避免」，認為只有公開成分後，專家才能制定有效、全面清洗方法。

葉建源（右）批評，政府應公開成分，提供全面及有效的清洗指引。（黃詠榆攝）

葉建源：學校欠專業知識 政府應公開成分「對症下藥」

針對中小學及特殊學校方面，教協副會長、立法會教育界議員葉建源指，教協收到643位老師回覆，68%受訪者對復課安排表示不滿，最多人指教育局未有評估催淚煙對師生健康的影響。另外，有53%受訪者表示，警方曾於學校附近施放催淚彈，16%表示影響嚴重，九成受訪者認為，政府應為學校提供清洗指引。

葉建源表示，政府只叫學校查看衞生防護中心的指引，惟他強調學校欠相關專業知識，政府應公開成分，校方才可「對症下藥」。

近兩成中學生於復課日遭到截查

另外，問卷又收到近兩成受訪中學教師指，有學生在上學途中被警方截查，他批評做法無理，學生穿著校服，無特別行為的話不應被截查。

教協認為，政府應為學校提供資源，全面清洗受影響的校舍。同時，為了讓學校有效清洗催淚煙殘餘物，政府應公開催淚煙成分，讓專家制定全面及有效的清洗指引。