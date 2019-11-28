野戰小子Bosco五桂山被殺案　兩戰友一謀殺一誤殺罪成

Wargame（野戰）發燒友Bosco疑因與「戰友」就買賣野戰裝備鬧不和，被「戰友」誘上藍田五桂山殺害。兩名「戰友」同被控一項謀殺罪受審，法官今（28日）完成引導陪審團，並於早上11時20分讓陪審團退庭商議，至傍晚7時許，裁定兩名被告中，首被告被裁定誤殺罪成，而在自辯中承認曾用鐵通襲擊事主的次被告，則謀殺罪成，法官把案押後至明日聽取求情。

兩名被告嚴汝衡及周正賢均否認謀殺郭葦諾。(資料圖片)

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兩名被告：嚴汝衡，29歲，及周正賢，23歲。二人被控於2017年5月28日連同黃朗祺謀殺郭葦諾（又名Bosco，20歲）。陪審團經商議後，只裁定嚴誤殺罪成，但周則謀殺罪成。

周原本另被控連同黃暐浩作出妨礙司法公正傾向的作為，即移走或刪除郭手機內的資料，但法官早前給予陪審團法律指引，陪審團遂按指引裁定周的妨礙司法公正罪不成立。

由於本案沒有直接目擊事件發生的證人，故控方依賴環境證供作出檢控。控方在審訊中傳召了事主的兄長、其他「戰友」、法醫等出庭作供。

事主熱愛野戰遊戲

事主的兄長指事主從小五起便對Wargame有興趣，因熱愛Wargame所以經常穿著軍裝，事主最貴的裝備達7萬至8萬元，他亦知道事主會做Wargame裝備買賣。他稱在2017年5月27日晚上，事主在飯後表示會與2至3個朋友相約「行夜山、睇下裝備咁」，惟事主與友人「05」出門後一去不返，2日後警方便通知佢到殮房認屍。

事主與首被告試裝備一去不返

當晚與事主一起上山的友人「05」趙家進指，事發當晚當晚，他與事主、首被告及「貓仔」黃朗祺一起上山，但走到半路時，首被告卻表示「佢同Bosco上山試啲嘢」，著他與「貓仔」在原地等候。過了半小時後，首被告喘著氣獨自折返，他稱事主突然收到WhatsApp 訊息，要即時下山，所以他「指咗一條最快落山嘅路俾佢」，而事主隨即已自行下山。後來他們三人一同下山，趙自行乘的士離開，並與首被告及「貓仔」分開。

戰友曾問首被告要作弄事主

事發後一個野戰群組的聚會中，有「戰友」憶述聽到首被告或次被告談到「廿刀八棍」及「有人將一枝手指長嘅刀同鐵通掉落山」；另有「戰友」事前曾聽過首被告表示要作弄事主、「整暈佢」，又委託該「戰友」買安眠藥。

事主在裝備交易上不誠實

次被告自辯時則談到，事主進行野戰裝備交易時「不誠實」，曾將裝備抬價，又曾挪用交易的款項，而事發前半年，他因買賣無線對講機而鬧不快，當時從事主手中買回來的對講機無法運作，故次被告要求退換或退款，但事主不肯。次被告更稱事主威脅要「唱衰佢」，令他掉失工作。

次被告辯稱執行整蠱計劃

次被告遂打算聯同「午夜郊遊群」的成員作弄事主，讓事主服下安眠藥或酒精飲品，令他招認「呃人」一事，眾人終決定約事主上山執行「整蠱」計劃。次被告聲稱想出多個計劃作弄事主，與事主在山上「解決紛爭」，再玩「搜救遊戲」。

指事主先動手繼而發生打鬥

於是當晚他先自行上山，稍後時間事主由首被告帶上山，而次被告在躲在草叢中偷聽，當首被告與事主談到有關紛爭時，事主突然發怒，於是次被告現身，惟及後事主動手，繼而發生打鬥，次被告承認曾用鐵通打事主。期間首被告及事主均躺地神志不清。次被告後來先離開現場，而次被告因認為事主死去，用米袋「笠」事主的頭，並拖他至山邊梯間，但期間次被告失足，與事主雙雙跌下山。

叫首被告隱瞞事件

次被告及後爬回山上，再收拾好物品離開。事後次被告要求首被告幫忙隱瞞事件，首被告遂拿走了事主當晚帶上山的物品。次被告稱在山上與事主打鬥期間，遭事主用硬物及氣槍打頭，又被事主咬及折手臂，他稱上山時沒意圖傷害或殺害事主。

案件編號：HCCC149/2018