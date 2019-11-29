馬鞍山10青少年涉藏炸藥及破壞店舖被捕　警促家長留意子女

警方周三（27日）接獲明愛馬鞍山中學報案，稱發現懷疑爆炸品，警方爆炸品處理課（EOD）其後進入校園調查，檢獲兩包共重約三克重的「TATP」（三過氧化三丙酮）炸藥，以涉嫌管有炸藥，拘捕兩名學生。另外，警察公共關係科總警司郭嘉銓今日（29日）表示，於27日夜晚，馬鞍山廣場內有4間店舖遭刑毀。警方早前於馬鞍山海濱長廊拘捕7男1女，年齡介乎12至17歲，涉嫌刑事毁壞。

警察公共關係科總警司郭嘉銓（左）今日（29日）表示，近日馬鞍山有10名青少年被捕，最細只12歲。（余睿菁攝）

兩學生帶「TATP」爆炸品回校

明愛馬鞍山中學周三（27日）報案，指校內懷疑有爆炸品，警方爆炸品處理課（EOD）進入校園調查後拘捕兩名學生，其中一名18歲男學生涉攜帶0.5克的爆炸品「TATP」的回校，被控以一項管有爆炸品罪，今日於沙田裁判法院提堂。

警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，警方周三接報馬鞍山一間學校，兩名分別中四及中六學生，帶同名為「TATP」的爆炸品回校，他指兩人涉嫌管有炸藥被捕，爆炸品處理課（EOD）人員到場，並帶走有關爆炸品到政府化驗所作化驗。

警方於下午4時召開記者會。（余睿菁攝）

一學生被揭藏有一粒空彈殼

郭嘉銓續指，警方之後於其中一名被捕學生的銀包中，搜獲一粒空彈殼，該名學生再以涉嫌無牌管有彈藥罪名被捕。郭嘉銓形容「TATP」的外觀就似白色粉末，但其殺傷力巨大，續言如有少量「TATP」於鬧市或學校引爆，後果將不堪設想。他重申，管有炸藥屬嚴重罪行，一經定罪，最高監禁20年。

兩男童藏士巴拿及剪刀

警方同日於馬鞍山海濱長廊拘捕7男1女，年齡介乎12至17歲，涉嫌刑事毁壞。郭嘉銓指他們毀壞馬鞍山廣場內有4間店舖。

郭嘉銓透露，其中一名被捕13歲男童，身上藏有一把士巴拿及一套六合匙，而另一名12歲男童身上，則藏有一把剪刀，二人另涉藏有攻擊性武器被捕，案件交由沙田警區刑事調查隊第四隊跟進。

郭嘉銓在會上表示擔心被捕人年紀愈來愈小，但其涉嫌干犯的罪行，則越來越嚴重，促請家長留意子女。