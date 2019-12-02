【香港航空危機】陳帆：已作應變部署　港府曾處理甘泉航空手尾

香港航空財困纏身，空運牌照局今（2日）督促其改善財政，否則釘牌，本周六（7日）前會有決定。 運房局局長陳帆同日會見傳媒時表示，已適時跟進港航情況，局方前後與其管理層開會12次，民航處亦每隔兩天巡查，確保其航空安全不受影響。他期望港航正面及盡快解決財務問題，又強調港府已作相關部署，有需要時會啟動安排，應對特殊情況。

香港航空陷入財困，空運及牌照局指若不改善或會釘牌，12月7日前決定生死。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

陳帆指，空運牌照局已為港航牌照附加兩項條件，包括需注資指定金額，以及達到一定程度現金流。局方將繼續敦促港航，需按機票條款為乘客提供服務，確保出行，另需保障員工福利。

陳帆又提到，倘港航能滿足空運局附加條件，則基本上可回復正常，現階段不適宜作負面揣測。



香港航空則回應指，知悉空運牌照局今天對其牌照附加的新條件，強調日常營運一切如常，並會繼續致力為客戶提供安全的飛行服務。

陳帆期望港航正面及盡快解決財政情況。（李澤彤攝）

航空公司倒閉早有先例，本港首間廉價航空公司甘泉航空早於2008年宣布清盤，港府當時啓動緊急應變機制，包括由入境處派員，前往外地協助旅客。當時正值復活節假期結束，海外留學生需返校開學，政府亦有聯絡航空公司提供協助，優先向學生、長者及小朋友提供優惠機票，但乘客要自行付款。