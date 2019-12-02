【香港航空危機】曾傳組財團做白武士　唐英年：不會參與港航交易

香港航空財困危機持續，空運牌照局介入事件，督促其改善財政狀況，否則釘牌，本周六（7日）前會有決定。今年7月曾盛傳中信集團旗下公司、國企無錫市交通產業集團和唐英年家族等組成的中港財團正洽購香港航空，但一直未有最新消息。唐英年今（2日）透過發言人回覆《香港01》查詢時表示，不會參與有關港航的交易。

《香港01》「香港航空危機」系列報道

空運牌照局促改善財政否則或釘牌 12月7日前決定

不多旅遊保險包公司釘牌倒閉 現補買或難受理

有員工對釘牌打定輸數 期望市場有新公司

海航06年入主曾爆股東權鬥 今年遺失零件兼財困

學者慨嘆生不逢時 總結三大死因 國泰或成獨市

陳帆：已作應變部署 港府曾處理甘泉航空手尾

曾傳組財團做白武士 唐英年：不會參與港航交易

港航財困纏身，空運牌照局今日決定為其公司牌照附加兩項新條件，督促其改善財政狀況，否則將需釘牌。（資料圖片）

港航財困纏身，過去一周接連出現政策變化，包括停辦部分航線、停止機上娛樂系統服務，又延遲向員工出糧，其營運狀況再響起警號。事實上，港航自今年陷入大股東爭拗後，財政一直未復穩健。及至今年7月中，市場傳出消息指，中信集團旗下公司、國企無錫市交通產業集團，以及唐英年家族等組成的中港財團，有意洽購香港航空，當時唐英年曾透過公關回覆指「不予置評」。

事隔近半年，他今日透過發言人回覆時表示，不會參與有關港航的交易，意味其將不會向港航注資，港航需放眼其餘白武士。

唐英年今（2日）透過發言人回覆《香港01》查詢時表示，不會參與有關港航的交易。（資料圖片 / 李澤彤攝）

空運牌照局今發稿指，已於上星期五再次召見港航管理層，考慮到最新財政狀況後，認為港航財政問題已迅速惡化至嚴重影響支付薪酬的僱主責任，以及能夠持續提供航空服務的可能性，情況令人極度憂慮，決定為其公司牌照附加兩項新條件，包括注入指定資金，及提升並保持現金至合理水平。倘港航未能在限期前改善，當局可撤銷或暫時撤銷牌照，本星期六或以前公布決定。

運房局局長陳帆同日會見傳媒時則指，已適時跟進港航情況，局方前後與其管理層開會12次，民航處亦每隔兩天巡查，確保其航空安全不受影響，期望港航正面及盡快解決財務問題，又強調港府已作相關部署，有需要時會啟動安排，應對特殊情況。

港航發言人回應指，知悉空運牌照局今天對其牌照附加的新條件，目前日常營運一切如常，正積極與股東及其他持份者溝通以滿足空運牌照局的最新要求，並會繼續為顧客提供專業服務。