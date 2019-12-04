【逃犯條例】環保署分析懸浮粒子濃度　指縱火影響較催淚煙高　

反修例風波至今近半年，警方早前指出於超過900宗示威活動中共使用約一萬枚催淚彈，令市民擔心催淚煙影響空氣質素和身體健康。 食物及衞生局局長陳肇始回覆立法會議員書面提問稱，催淚煙的殘留物擴散範圍有限，不會長期懸浮於空氣。她又指，環保署分析6月至今在曾施放催淚煙地區的空氣監測站的粒子數據，並未有出現異常情況；反而縱火活動則對空氣質素造成影響。

食物及衞生局局長陳肇始稱食環署於大型公眾活動後，會於路面情況容許下，盡快提供街道潔淨服務。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始今日（4日）回覆立法會議員胡志偉的書面提問，指出催淚煙主要為粒狀的物質，施放後會向下沉降，其殘留物沉降後一般會附在地面或物件的表面，不會長期懸浮於空氣中，擴散範圍有限。

催淚煙未有令懸浮粒子濃度明顯增加

她又提及環保署曾分析6月至今曾施放催淚煙地區附近空氣監測站錄得的粒子數據。比對不同數據後發現，發現空氣粒子水平未有異常，即催淚煙未使到整個地區的懸浮粒子濃度明顯增加。反而於個別曾發生縱火的日子，附近監測站錄得懸浮粒子濃度有數小時上升至高於當天正常水平的兩倍，指出縱火對附近地區的空氣質素造成影響。

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指引訂明勿使用高壓水槍

她又指，食環署會於路面情況容許下，盡快提供街道潔淨服務，並增加清洗受影響街道的次數。此外，署方及房屋署已向員工和服務承辦商發出工作指引，訂明清理時切勿使用高壓水槍，避免重新揚起殘留微粒。此外，食環署員工採用洗街車沖洗街道時，也須將洗街車的輔助引擎關掉或將噴嘴水壓調至最低，以免揚起殘留微粒。至於非公眾地方，則應由場地擁有人或管理人員提供潔淨服務。衞生署已發出有關催淚煙的健康資訊，並上載至衞生防護中心網頁。

至於早前理大衝突中受影響的科學館及歷史博物館，康文署已於休館期間清潔場地，包括清洗或更換冷氣系統隔濾網；而早前亦已預先關閉冷氣機鮮風閘。