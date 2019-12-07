權威期刊《刺針》社論：警方武器成分不明　應評估對港人健康影響

警方在處理反修例示威活動時大量使用各式武器，引起市民對健康的關注，近月來不斷有市民、團體、議員、醫生要求政府公開催淚彈及水炮車「藍色水」的成分，惟港府沒有正面回應。 最新一期國際醫學期刊《刺針》（Lancet）的社論（editorial）指，本港社會動盪持續，評估事件對香港市民健康之影響存在迫切性。該社論解釋，暴力衝突令很多人受傷，而在人口密集的市區廣泛使用催淚彈、水炮車等武器，令人關注對健康之影響，但當醫生不能得悉武器的成分或風險，難以知道如何去處理，以及如何給予公眾保障健康的建議。該社論並指，事件可能會引起精神健康問題，強調必須建立一個有系統、透明及健全的醫療紀錄，不單可以評估及管理現時未知的健康影響，更可重建信任。

昨晚有港大言語治療學生發起反對使用催淚彈的集會。（資料圖片／余俊亮攝）

《刺針》的社論指出，由修訂逃犯條例引起的社會動盪，已經演變成示威者與執法機關之間的激烈衝突，催淚彈、水炮車等武器被大量使用。由於社會動盪持續，《刺針》認為評估事件對香港市民健康之影響是有迫切性。

青年對公營醫療信任破裂 令未經治療的傷者急增

社論指，暴力衝突令很多人受傷，有受傷警察宣稱公立醫院對其的治療差勁，並對警方存有偏見；而醫生就關注不少因警棍或橡膠子彈而造成的頭部創傷。而且由於香港青年對公營醫療系統的信任破裂，令沒有紀錄在案及未經治療的傷者數目急增。

催淚彈可以引致呼吸系統及眼睛不適。圖片顯示，有市民聞到催淚煙而感不適及作嘔吐狀。 （資料圖片／李澤彤攝）

本港出現化學危害的擔憂正增加

另外，《刺針》社論指出對於本港會出現化學危害的擔憂正在增加。社論解釋，催淚彈可以引致呼吸系統及眼睛不適，但就在香港這個人口密集的城市被廣泛使用，甚至影響住宅大廈及最少一間醫院。而水炮車噴出的液體含不明刺激物，燃燒汽油彈或車胎，也或者會帶來潛在的有毒副產品，均會對健康帶來未知的影響。社論指出，如果醫生不能得悉一個武器的成分或風險，難以知道如何去處理，及如何給予公眾保障健康的建議。

社論續說，市民面對大型的暴力事件，很可能會有精神健康問題，衝突會帶來傷害，更會對香港市民的健康造成長期損害，亦會為動亂火上加油。為評估事件對於市民健康的影響，必須建立一個有系統、透明及健全的醫療紀錄，不單可以統計及管理現時未知的健康影響，更可重建信任。