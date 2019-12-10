【工展會】內地客首日入場掃貨　無懼修例風波：知道香港發生什麼

一年一度的工展會今日（10日）如期開幕，以往工展會都會吸引不少內地客前來掃貨，但在今年的反修例示威不穩情況下，不少展商預計內地客會較往年少。有從深圳搭東鐵過來的內地客郭小姐表示，自己的兒子在香港讀書，知道香港發生什麼事，不會擔心這裡有危險；而經港珠澳大橋前來工展會的珠海客人何先生亦不覺得香港情況混亂，「不擔心，不會亂，亂了還有警察！」

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「不擔心，亂了還有警察！」

中午12時左右，從深圳過關、搭港鐵前來的郭小姐已經進入工展會內，她表示是第一次行工展會，想要看看有什麼值得買的東西。問及有否擔心香港最近的社會衝突，她表示不擔心，因為兒子在香港讀書，「知道香港發生什麼，不會有危險！」不過她認為安檢是有必要的。

經港珠澳大橋前來香港的珠海遊客何先生一家亦進入維園的工展會掃貨，他們不打算買鮑魚海參，因為「內地都有，品質也好」，把重點放在了購置中藥材上，入場半小時已經買260元左右的藥材，預算方面「沒有上限」。他們也稱示不擔心香港現時的狀況，認為並沒有混亂，「不擔心，不會亂，亂了還有警察！」

美味棧：料內地客佔少於三成

儘管去年開通了港珠澳大橋和高鐵，但反修例示威不斷，內地訪港旅客數字一直下降，不少展商也預料今次工展會將流失內地客。「美味棧」的負責人劉崇智告訴記者，往年光顧的客人大概三成是內地客，今年即使折扣更大，也很難維持到「七三比」，認為不少內地客會因為安全問題不敢前來，不過感覺前來的本港消費者較平時「爽手好多，很少討價還價」。官燕棧負責人單少雯則表示，內地客預期會減少，但早上仍有內地客熟客前來，並帶來新的客源，「抵買都會來買，而且爽手好多。」

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首設安檢惹爭議 有入場人士指「嘥時間」

與往年一樣，工展會未開閘時，就有上百人在閘口等候，希望搶購到限量的便宜商品，但其後入口處則未有大排長龍。今年工展會大會方面實施安全檢查，銅鑼灣及天后入口處分別有2個及3個安檢點，入場者需要自行打開背囊供保安人員檢查，非飲用水、攻擊性和危險性物品則不准帶入，維園一邊也有帶鎖儲物箱，供所有人使用。記者在銅鑼灣入口處見到，安檢情況大致順利，時而會有一兩位入場者不解安檢安排，與保安發生口角，斥安檢是「嘥時間」。

住在深水埗的潘小姐是工展會常客，她今日帶手推車入場掃貨。她告訴記者，今日入場時安檢環節非常順利，並沒有耗太多時間，同行的家姐因為有水樽，則被保安要求「飲一啖」後入場，認為要求「有點新奇」。潘小姐認為，安檢環節很有必要，比較擔心黑衣人入場會發生衝突，「有衝突我就立刻走。」

潘小姐（左）今日帶手推車入場掃貨，她指入場時安檢環節非常順利，同行的家姐因為有水樽，則被保安要求「飲一啖」後入場。（袁澍攝）