【工展會】首日旺財　食品展商報喜：下午4時生意已達去年首日

工展會於今日（10日）開鑼。受反修例風波影響，不少展商早前曾看淡銷情，紛紛都目標設定為上年的生意七成。雖然如此，工展會首日並不似預期般冷清，入口雖未大排長龍，但人流不絕。有食品類展商表示銷情遠超預期，下午4時已經追平上年首日生意，「客人比以往爽手好多。」 不過，亦有保健品展商表示，雖然人流比預期多，但銷情並沒有因此水漲船高，只達到過去9成左右。有部分商家則在贈品方面加碼，並計劃在不同日子推出不同優惠，希望以此吸客。

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增折扣 指今日顧客較往年「爽手」

受反修例風波影響，今年的工展會並非在周末開鑼。不少商家因擔心客流量減少，亦紛紛加招吸客。海味商「美味棧」負責人劉崇智表示，往年工展會商品會以市價的8折售買，今年基本都以6折出售，例如「佛跳牆」套裝，內有四罐鮑魚和兩罐「佛跳牆」，只賣380元，今日得到不少顧客青睞。

他表示，臨近農曆新年，香港人免不了要購置海味，之前社會風波令到好多人不敢出來購物，而工展會給他們購買年貨機會。他表示，今日的顧客數量不少，大多很「爽手」，不似以往工展會首日時希望「貨比三家」，因此在今日下午４時，營業額已經追平上年的紀錄，「希望呢種氣氛可以繼續落去。」

海味車仔套裝減價100元

安記海味攤位的負責人潘權輝早前接受採訪時就表示，許多產品都較去年便宜，有些甚至「蝕住做」。仔細對此其攤位的商品，價格確實減幅不少，比如去年售價1,188元的車仔套餐「至尊皇鮑車」，今年就減價至1,088元；「經典皇鮑車」則由998元減至888元。

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不過，並非每間展商都旺丁旺財。保健品展商「維特健靈」負責人黃先生表示，今年的價格並未比上年便宜，但消費滿一定金額有手拖車仔和行李箱可以換購，日後也會推出不同優惠吸引客人。他透露，展位內首日人流量比預期多，但是生意大約只有過往的九成，內地客也明顯較平時少。記者注意到店舖內只有少數客人在諮詢，不似食品醬料展位人丁興旺。