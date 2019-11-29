新田購物城壽終正寢　旅遊及零售業亟待轉型

傳媒周四（28日）報道，由民建聯進出口界別立法會議員黃定光牽頭的新田購物城，原來早在8月已經清場結業，惟城內至今仍有店鋪未接獲通知，繼續營業。不論這宗羅生門實情如何，購物城於2018年初試業至今，雖然已作出多次檢討營運模式和配套，但其門可羅雀的場面，不但最終難以實現分流旅客的本意，更難逃結業的厄運。零售業既然仍為香港經濟結構的重要一環，政府須涉取是次教訓，避免眼高手低的殘局再次發生。

新田購物城原構想圖。（新田購物城提供）

新田購物城佔地約42萬平方呎，本有200多個舖位，涵蓋化妝品、藥房、家電、食品等商店，由地產商新地及恆基以象徵式1元出租地皮，作為分流旅客的新嘗試。項目的主要推手、立法會議員黃定光當年認為，在鄰近落馬洲邊境興建購物城，一方面可以「提升香港接待內地居民旅遊的能力，也進一步發揮地緣及『從香港購買』的優勢，在有利旅遊業和零售業持續發展的同時，亦可發揮分流作用，紓緩因內地旅客過度集中而衍生的負面影響，並為當區居民提供新的就業機會，促使社會均衡發展」，原意不錯。

作為四大主要行業之一，旅遊業在2017年已佔國民生產總值4.5%、雇用愈25萬本港居民，其重要性不容置疑。而在3059萬不過夜旅客中，大多都是來自內地、為補給日常用品的旅客。這批「即日鮮」的內地旅客，主要是來港購買食品和煙酒、護膚品、服飾鞋履和電器和攝影用品。不過，受制這彈丸之地的承載力，自2003年自由行開通後，不少旅客的購物熱點不只是局限在傳統商業中心，如旺角、尖沙嘴、銅鑼灣，更深入到上水、粉嶺、屯門、元朗等鄰近口岸的社區，使至不少居民對水洩不通的社區環境感到困擾，發起「光復行動」。是故，在新田興建購物城，分流旅客，理應是經濟發展和社區生活的平衡點。

新田購物城內仍然有食肆營業，並有食客光顧。（王潔恩攝）

當局需多管分流旅客

儘然現時社會氛圍定當會影響旅客來港的意欲，惟購物城壽終正寢的原因，並非黃定光所說的「現在發生這麼多事情，很難經營下去」，而是在於其賣點、配套欠奉，難以成為旅客遊玩的替代地點。首先，縱然購物城坐落新田，貼鄰皇崗過境巴士站和落馬洲口岸，本該可成為旅客的首站或尾站，但除此之外，該區根本並無任何景點，可吸引旅客取道前來。其次，原來購物城聲稱會有200多間商舖進駐，最終卻僅有10多間正式營業，遠比市區一座購物商場為少，吸引力欠奉。最後，雖然購物城接通多條巴士和小巴線，但其位置偏遠，若沒有免費穿梭巴士來往，實在難以誘使旅客專程到訪。即便是距離九龍灣地鐵站十分鐘步程的Mega Box商場，也要以免費穿梭巴士吸引人流，更何況是新田購物城？

新田購物城終歸結業收場，但內地客過境購物之不可持續性仍然存在，香港仍要思考怎樣令旅遊及零售業升級轉型，新田購物城的經驗和原意仍有參考之用。執行上，儘管購物城曾以減租方式協助商家渡過難關，惟供應面的調節，實在難以彌補需求面的不足，畢竟在人流的關鍵要點上，不存在「有雞還是有蛋先」的爭議，而是必定要有足夠的配套和商鋪，才能吸引人流。另外，就旅遊業的發展而言，大批旅客湧港洐生出的副作用，已不僅只集中於社區容貌和生活環境，更有上升至中港矛盾的勢頭，使分流旅客仍是不容忽視的短期目標，問題只在於如何設計和利用政策，避免重蹈覆轍。最後，以不過夜、購物為主的旅遊業對經濟增值作用不大，長遠而言，港府亦須考量如何開拓多元化的旅遊產業，如生態旅遊、歷史深度遊等，扭轉現時重經濟、輕人文和自然的旅遊模式，並將香港打造成一個真正的多元化旅遊城市。

持續五個多月的示威活動對香港的旅遊及零售市場影響逐漸浮現，10月份整體訪港旅客人次按年下跌43.7%，當中內地及短途市場下跌率分別為46%及44%。不論社會衝突何時過去，政府及立法會議員亟需全面改革香港的旅遊及零售產業，令其朝可持續發展的方向，不能再依賴過往的不健康模式。