【逃犯條例】監警會外國專家退出　尹兆堅稱為割席：怕污水沾上身

監警會五人國際專家組日前發表聲明，宣布退出協助審視警隊過去半年的工作，指出監警會權力及獨立調查能力不足。 立法會議員尹兆堅今日（14日）出席港台節目《星期六問責》，稱對結果不感震驚，認為外國專家做法等同與政府「割席」，「怕污水沾上身」，質疑報告的功能何在。自由黨黨魁鍾國斌稱，專家組完成首階段工作，只是「行開」，非等於跳船。

立法會議員尹兆堅稱，對國際專家組退出的決定不感到震驚。（資料圖片）

立法會議員尹兆堅於節目上稱，對國際專家組退出的決定不感到震驚，一來社會已有聲音質疑監警會權力不足，加上監警會無調查權、無傳召證人權等，形容猶如「紙紮老虎」去調查反修例風波。他說，國際專家組的決定猶如與政府割席，認為他們擔心「污水沾上身」，質疑報告的功能何在。他要求政府應回歸基本，需要成立獨力調查委員會，「場大戲都做夠。」

建議改革加入各界人士

尹兆堅稱，監警會的組成多樣性不足，無任何民主派聲音，加上無實際監察權。他建議成員應包括各界人士，以提高其公信力，並應給予一定的調查權力，而警方對監察員的立場同樣需要改變。

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鍾國斌：專家組僅「行開」

自由黨黨魁鍾國斌則稱，認為國際專家組僅完成首階段的工作，因不會參與寫報告的工作，僅「行開」非「跳船或割席」。他認為監警會對意見持開放態度，相信不會緊跟從政府的意見，而報告目的向政府提建議，若特首不接受便是她的問題。鍾國斌又認同監警會的權力不足，但相信可要求特首下放更多權力，認為應先待報告出爐再作審視。

對於立法會議員田北辰提出的直接向特首負責的「監警公署」，鍾國斌稱應先考慮中間的著墨點，如參考申訴專員公署給予主動調查的權力，之後再思考第二、第三步。他又稱，不能單靠警隊停止暴制亂，同時無一個政府機構有特權，不能夠再用以往的一套去處理。

對於政府將成立獨力檢討委員會，尹兆堅形容為「畫蛇添足、不倫不類」，批評政府若以字眼「硬頸鬥氣」，認為其心態要不得。鍾國斌則稱認為名稱非重點，希望實質作用與調查委員會無異。