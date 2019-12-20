澳洲Uber每程撥1澳元予的士業界化解矛盾　港府：須小心考量

Uber進軍各地，直接衝擊的士業界生態，亦衍生不同法律爭拗。《香港01》記者早前到澳洲悉尼了解Uber發展，當地Uber高層透露，澳洲政府對新科技思維開放，樂意與Uber溝通，為化解的士業與Uber間的紛爭，每程Uber都會徵收1澳元（約5.36港元），撥入一個基金用以資助的士業。港府回覆表示，此舉會影響公共交通營運安排，必須小心研究考量。 負責香港Uber發展的Uber北亞公共政策與政府關係總監Emilie Potvin則表示，雖然Uber希望尋求與政府對話，亦願意受規管，但港府近年卻沒有回音。她表示，如政府一直拒絕對話，Uber確實難發展，不過仍希望留在香港市場。Uber亦指，正探討於不同地方，包括香港，推出新服務Uber Transit。

澳洲的士業界不滿Uber損害其經濟利益（黃偉倫攝）

記者甫到機場出口，就見有Uber標誌。（黃偉倫攝） 《香港01》記者到澳洲悉尼了解當地Uber發展，甫到機場出口，就見有Uber標誌。Uber澳洲、紐西蘭及北亞地區總經理Susan Anderson表示，澳洲有380萬人使用Uber交通服務，有6.7萬個活躍司機，形容澳洲是全球汽車共乘的始祖（global home of ridesharing）。

5年前，Uber在香港試運，當時政府投資推廣署在網頁介紹為「成功個案」，惟2015年Uber捲入法律問題，司機涉非法載客取酬，的士業界更指Uber是「白牌車」。

Uber於多個地區推出時都遇到當地的士行業非議。Uber於2012年10月進軍澳洲，2014年於澳洲新南威爾斯州悉尼市正式推出共乘服務，惟旋即惹來的士行業反對，該州運輸部門更一度指，提供取酬服務的司機，必須符合當地法例規定，而且需駕駛持牌的士或條例許可的出租車，以確保乘客安全，換言之共乘服務並不合法。

澳洲競爭及消費者委員會化解紛爭

不過到2015年，負責規管競爭條例、消費權益的澳洲競爭及消費者委員會，指多年來一直收到關於的士業的投訴，而且市場本身欠缺競爭，認為科技可解決的士業問題。經過交涉後，新南威爾斯州政府研究如何規管Uber，最終於年底將Uber正式合法化，並規定2018年2月起的未來5年，包括Uber在內的點對點交通服務，都需額外繳付1澳元（約5.36港元）「乘客服務稅」，以支付政府給予的士業界的2.5億澳元（約13.4億港元）援助金，應對共乘汽車的興起。

Uber指，澳洲有380萬人使用Uber交通服務。（黃偉倫攝）

自合法化後，Uber在澳洲繼續發展，今年中更宣布將於墨爾本推出空中的士服務Uber Air，為美國境外，首個計劃推出相同服務的國際城市。Susan Anderson表示，澳洲政府對發展Uber Air「完全支持（absolutely support）」，而且城市之間更競逐成為澳洲首個試行點。她續稱，澳洲政府思維開放，願意接納、探討空中的士等服務，以解決未能數十年，人口增長帶來的交通問題。她指出，Uber Air仍在研發，期望2020年可試飛，2023年可正式投入市場。

Susan Anderson表示，澳洲政府對發展Uber Air「完全支持（absolutely support）」，而且城市之間更競逐成為澳洲首個試行點。（黃偉倫攝）

記者於澳洲乘搭Uber時，每程都需繳付乘客服務稅（Uber截圖） Uber澳洲和紐西蘭公共政策總監Mitch Cooper亦表示，澳洲政府願意溝通，在合法化過程中，州政府先設委員會，由獨立機構研究再撰寫報告，並藉此為依歸向不同團體溝通，再制定規則。他續稱，當地政府關注的士業收入，最終要求每程Uber都需繳1澳元支援的士業，有助化解矛盾。 用錢亦難擺平 數千的士集體起訴Uber 不過翻查資料，紛爭亦未完全平息，今年中6,000多名澳洲的士業界集體起訴Uber，指其非法經營，損害的士利益。

Uber香港乘客按年增長 未受法律爭議影響

ber於澳洲的短短數年發展中，由「非法」躍身為主要交通工具之一；相反，同樣於2014年正式推出服務的香港，至今仍在捲入法律爭拗當中。事實上，資推廣署曾於網上將Uber列為「成功個案」，並指曾向Uber提供資料、策略進入香港市場，惟Uber捲入官司後，即指Uber有責任釐清營運是否合法規。雖然如此，Uber乘客未有減少，Uber指，今年11月的行程請求及乘客，按年增144%及170%。

負責香港Uber發展的Uber北亞公共政策與政府關係總監Emilie Potvin坦言，一直希望與政府對話，商談香港Uber發展，形容對話之門一直打開，惟近年政府未有回音。她表示，Uber服務一直受港人歡迎，亦希望繼續維持服務，但如政府一直沒有回應，確實難以發展，不過Uber對未來仍持樂觀態度。

Emilie Potvin表示，Uber希望得到政府規管以合法化。對於澳洲新南威爾斯州政府為每程Uber徵收1澳元稅款以助的士業，她表示澳洲各州政府均有不同方法處理Uber，展示了Uber可與政府成為夥伴，強調Uber樂意與港府展開同類對話，亦願意構思不同方法解決困局，但欠缺政府參與則會事倍功半。

Emilie Potvin坦言，一直希望與政府對話，商談香港Uber發展，形容對話之門一直打開，惟近年政府未有回音。（黃偉倫攝）

對於與的士業的關係，Emilie Potvin認為，雙方關係其實沒有問題，Uber希望與他們合作，今年推出的Uber Flash，亦令的士司機可接觸更多乘客，增加收入。她表示，現時應研究如何與的士共存，構建健康的市場生態。至於未來發展，Uber透露，正探討於不同地方，包括香港，推出新服務Uber Transit。該服務在用家輸入目的地後，程式會顯示包括公共交通工具在內的前往方法、所需時間，以及金錢，將Uber乘車服務與公共運輸結合。

政府計劃推出專營的士（資料圖片）

對於Uber合法化的問題，運輸及房屋局回覆表示，政府鼓勵不同的應用科技使用，必須合乎法規，以保障乘客的利益及安全，確保道路獲有效使用。局方指，根據現時法例，若車輛未領有有效的出租汽車許可證，車主無論以任何方式，包括手機應用程式租車平台，均不能利用有關車輛提供出租或取酬載客服務。

政府：的士服務質素較有保證

運房局又指，相對現時不合法的網約出租車服務，專營的士服務受政府規管，對乘客有保障、服務質素較有保證、收費亦較為透明清晰。局方表示，如新的專營的士服務未能發揮其作用，會考慮應否研究引入其他新服務（包括新的「網約」服務）。至於會否參澳洲補貼的士業界，運房局表示，由於會影響公共交通服務業的營運安排，必須小心研究考量。