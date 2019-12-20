港人赴澳洲當Uber司機　認為駕駛更安心　毋須躲避執法部門

Uber進軍香港5年，至今仍未解決法律問題，更有司機被裁定非法載客取酬罪成。《香港01》記者早前到澳洲悉尼了解當地Uber發展，並接觸當地的港人Uber司機。 曾於香港駕駛Uber、近日於澳洲繼續Uber司機生涯的Perry表示，在港駕駛Uber時，需思考如何躲避執法部門，相反澳洲則已經合法化，直言在澳洲駕駛與香港的最大分別是「安心」。 另一名移居澳洲港人Uber司機Vincent則認為，香港的士牌價高昂，背後牽涉龐大政治利益因素，致Uber難以合法化。他表示，澳洲透過競爭條例，打破的士壟斷，創造就業機會，更指有友人曾以26周時間，揸Uber賺取約60萬港元。

Perry於澳洲駕駛Uber三周後，認為與港最大的分別是「安心」。（黃偉倫攝）

2015年，即Uber進軍香港一年後，警方以「放蛇」方式搜證，拘捕多名Uber司機，並控以「駕駛汽車以作出租或載客取酬用途」罪，最終多人罪成，司機之後向高院上訴，惟早前亦被駁回。

不願上鏡的Perry在Uber登陸香港不久後，便開始駕駛，為較早期的一批Uber司機。他表示，在港駕駛Uber Black約3年，由於初時的加乘車資高，高峰期一日可賺約2,000元。他表示，自警方開始「放蛇」後，便開始思考躲避執法部門，例如在接載乘客時，假裝忘記在應用程式按「start trip」，之後就不會出現收據。

司機：一程車已走了65公里

大約今年11月，Perry開始在澳洲駕駛Uber。他表示，與香港相比，澳洲亦有其難處，例如車程非常長，曾試過，之後再接了30公里的車程，離家門非常遠：「當時諗係咪要搵地方瞓覺。」他又指，香港較易找到廁所，例如油站必定可如廁，但澳洲地方較大情況剛好相反。雖然如此，由於澳洲Uber合法化，他直言駕駛時與香港最大的分別就是「安心」，毋須提心吊膽。

Vincent認為，香港的士牌格高昂，背後牽涉龐大政治、利益因素致Uber難以合法化。（黃偉倫攝）

另一移居澳洲的港人Vincent於2016年9月開始，在澳洲兼職駕駛UberX及UberXL，至今接載約7,000程，評分更獲得4.91分（5分為滿）。他表示，與Uber相比，澳洲的士價格高昂，相差約40%，直言：「醒目都唔會搭」，更估計的士業或會萎縮一半。

澳洲現時有6.7萬個活躍Uber司機，當地更設有司機客戶服務中心 Greenlight Hub，幫助遇到困難的司機，並設有汽車檢查區，由專人為司機檢查汽車。一項關於澳洲Uber的調查顯示，近一半司機每周最多只駕駛10小時，將Uber視為兼職，時薪扣除開支後，平均為21澳元（即約113港元）。

半年可賺60萬 惟Uber已設開工上限

Vincent認為，Uber司機工時彈性，創造就業機會，又可在正職外賺取外快，一日賺取1,200港元絕非難事，更指過往曾有友人勤於駕駛，結果於26周內，賺取約60萬港元，直言：「呢度（澳洲）搵到食架」。不過他補充，由於Uber之後設置工時上限，無法重演友人的搵錢方程式。

澳洲設有Uber司機客戶服務中心 Greenlight Hub，幫助遇到困難的司機（黃偉倫攝）

Vincent表示，澳洲根據競爭條例，打破的士壟斷市場。（黃偉倫攝）

對於香港Uber未合法化，Vincent表示，市區的士牌照每個價值逾500萬元，認為背後涉及龐大政治、利益等因素；相反澳洲則根據競爭條例，打破的士壟斷市場。他認為，如要改變香港現況，需從政治方面入手，並笑指已計劃明年回港於立法會選舉投票。

香港政府早前計劃推出服務質素較好的專營的士，嘗試回應社會訴求。不過Perry表示，香港Uber Black業界本身將服務質素，界定在接載酒店商務客的準則，認為專營的士質素亦不及Uber Black，並直言：「（香港）一定要變，否則會落後」。