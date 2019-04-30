東區行人板道擬外判管理權　議員憂地產商瓜分維港海濱

發展局早前就東區走廊行人板道提出新方案，當中全長將為1.7公里，最少闊十米，並研究將以公私合營方式發展。 立法會發展事務委員會今日（30日）就方案進行討論，會上有議員擔心透過公私合營發展，日後或令維港被地產商瓜分；亦有多位議員向局方詢問工程的造價。發展局副秘書長何佩玲指，當局現時傾向將外判板道的管理權予非政府機構，屆時將會有別於現時由康文署管理的模式。至於工程造價，她指需要有待詳細設計後，才可提供相關估算。

早前發展局就東區行人板道提出新方案。（立法會文件）

發展局早前就東區走廊行人板道提出新方案，當中板道全長為1.7公里，最少闊十米，沿途有觀景台等設施。而因應諮詢期內收到的各項意見，當局將調整板道的斜度，並探討分階段開放板道的可行性，亦會研究開放板道讓非政府機構舉辦活動。早前發展局局長黃偉綸曾提及，單一的管理營運模式有一定的局限，將探討以公私合營模式發展海濱。

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立法會發展事務委員會就方案進行討論，議員郭家麒於會上質疑，若以公私合營模式發展，或會令維港兩岸被地產商瓜分，以便利其鄰近的商務性發展，並以獲發展商新世界出資優化的尖沙嘴星光大道作例。此外，多位立法會議員亦問及工程造價估算，及或觸犯保護海港條例的隱憂等。

發展局副秘書長何佩玲於會上指，綜合諮詢期內收到的意見，為令管理方式較具彈性，當局傾向將板道的管理權外判予非政府機構，而非採取現有公園、由康文署管理的做法。不過，她續稱工程將按照一般工務工程的做法，由政府出資建造。

行人板道傾向24小時開放

至於工程造價，何佩玲指現時僅希望就板道的走線諮詢立法會意見，相關的造價估算將有待詳細設計出爐後才可提供。她續稱明白議員的造價的關注，故現時方案將盡量借用東廊的裝柱，以減低興建成本及對維港的影響。她又指出，因應工程或與海港保護條例有衝突，故已就方案諮詢保護海港協會，並獲得對方接受。

至於板道的設施及開放時間，何佩玲指當局傾向24小時開放，惟仍需要研究保安問題；而日後作設計時，亦會顧及單車、寵物及行人三方面的活動空間。