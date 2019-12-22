【冬至】社會氣氛無礙市民買餸「做冬」　惟檔主嘆生意遜往年

今日（22日)是冬至加上撞正周日，所謂「冬大過年」，不少家庭都按照傳統聚首一堂。不少市民前往九龍城街市買餸為做冬作準備。有活雞檔主表示，今年冬至的活雞價格較往年貴10%，但相信亦無阻市民買活雞應節的意欲；然而，亦有豬肉和菜檔檔主反映，受近期社會氣氛影響，生意較往年淡薄，街市人流減少。 檔主對市況看法好壞參半，惟亦有市民特意準備中式飯餸及打邊爐材料，迎合不同家庭成員的需要，但慨嘆「樣樣加價」，更指牛肉及豬肉較往年價格上升10至20%。單買打邊爐料，已花費近千元。 至於被問到近期社會氣氛會否影響應節心情或選擇提早開飯，有市民則認為氣氛無礙做冬，又相信在家中做節不會受影響，但若有擔心可能會選擇提早開飯。

賣新鮮雞的玲姐表示，售價凡是「大時大節」亦會略為上調，冬至期間活雞價格升了10%左右。（曾凱欣攝）

有檔主看好生意額 社會氣氛無礙做冬心情

未到早上十時，已經有不少市民到九龍城街市買餸做冬，但亦不算擠擁。在九龍城街市賣新鮮雞的玲姐表示，售價凡是「大時大節」亦會略為上調，冬至期間活雞價格升了10%左右，每隻售200至300元，但相信亦無礙市民購買活雞應節，故按慣例入了200多隻雞。雖然近期社會氣氛不佳，但她指冬至「唔同㗎，氣氛好開心」，她指，有時顧客會買2至4隻活雞應節。

魚檔入貨亦增加一成以應付需求

魚檔冼女士表示，時間尚早故市道一般，但亦沒有特別起價，價格跟平常差不多。她表示，不擔心生意額會受社會氣氛影響，又指「做冬嗰嗰開心」，魚類入貨亦有增加一成以應付需求。

街市客流量明顯減少 肉檔檔主： 「成條巷同往時相差好遠」

但亦有檔主表示，受反修例社會氣氛影響，客人流量明顯減少，擔心影響生意額。明記菜檔的莊先生提到，近期社會氣氛下生意額更是首當其衝，部分市民可能將心機放在社運上爭取訴求，「無心情食飯」，多少亦會影響生意額；他估計生意額會下跌一至兩成，但無奈地表示「都要照平時咁做」。

豬肉檔入貨較往年減半

豬肉檔檔主區先生表示，今年豬肉價格與往年差不多，保持中上價錢。被問到近期社會氣氛會否擔心影響生意額，他表示絕對擔心，形容「成條巷同往時相差好遠」，又指從來未試過冬至銷情如此淡薄，是出乎預料。至於入貨方面，他提到檔口因需求減少，比往年入少一半貨，但希望備足貨滿足客人需要。

市民楊女士認為社會氣氛沒有影響應節心情，相信在家中吃飯沒有影響，但若有擔心可能會選擇提早開飯。（曾凱欣攝）

有市民慨嘆「樣樣加價」

市民楊女士表示已經預訂盤菜做冬，特意前來買牛肉及墨魚滑、蝦滑「加料」，她提到牛肉加價約20元，單買材料已花近600元。她認為社會氣氛沒有影響應節心情，相信在家中吃飯沒有影響，但若有擔心可能會選擇提早開飯。

孫太太表示，買了雞、魚等食材做冬，又特意準備中式飯餸及打邊爐材料，迎合不同家庭成員的需要。她慨嘆「樣樣都加價」，牛肉及豬肉較往年價格上升10至20%，單買打邊爐料已花費近千元。被問到會否因應近期社會衝突選擇提早開飯，她表示跟平日差不多，都是6點鐘左右開飯，不太擔心。