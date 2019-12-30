【2019回顧】醫護憂不信任蔓延　馬仲儀醫生：每個市民我都會醫治

回顧2019年，《逃犯條例》修訂以及隨之而來的連串反修例事件，為香港帶來史無前例的衝擊，影響着每一名香港人。《香港01》於年終訪問不同人物，透過他們的故事，回顧過去一年的社會大事。 過去半年，香港隨街可見千瘡百孔，但背後更嚴峻的影響，未必由破碎的一磚一瓦反映：人與人之間的信任消失殆盡，不同群組亦無意尋共識。 示威傷者懼到公立醫院求醫，生怕被「藍醫」舉報；又有傳受傷警員在醫院遭到「黃醫」折騰而轉到私家醫院。公立醫院醫生被捲入其中，站在風口浪尖，公共醫療醫生協會會長馬仲儀醫生重申醫護人員的專業：「每個病人嚟到，我都用返我知識層面去睇佢嘅問題；出面街嘅市民受傷，我都覺得係我嘅病人」。 醫生按《日內瓦宣言》宣誓，承諾「病人的健康應為我首要的顧念」，這是馬仲儀多番發聲的初衷，但面對被質疑支持某一陣營，她只能臉帶無奈，並指見到警員情緒躁動亦會擔憂他們心理健康，「會諗佢哋有無心理健康或者壓力問題，我醫生的instinct（本能）都會喺度。」 （2019年回顧人物訪問系列之二）

馬仲儀受訪時表示，所有市民都是自己的病人。（羅君豪攝）

「每個受傷市民都是我的病人」​

攝影記者拍攝一輪過後，馬仲儀脫下醫生袍與記者詳談，但脫下白袍並不等同可放下醫生的天職。她多番強調，自己的專業是每個病人來到眼前都會照顧，除了利用自己的醫療知識去處理其問題，亦涉及醫生的道德標準價值，「所以點解我覺得，我出面街的市民……我個市民受傷我哋會發聲」，重覆出現的「我」字，顯示作為醫生的擔當。

市民的定義甚廣，馬仲儀在公營醫療系統服務，更覺每人都是自己的病人，包括在新聞畫面前，示威衝突中的每一個人。

部份警員在處理示威事件時情緒激動，作為醫生，馬仲儀坦言曾擔憂其心理健康。（資料圖片／曾梓洋攝） 見警員情緒噪動 憂慮是否有心理或壓力問題 警員也是市民，醫生又是否關心警員？馬仲儀見過有年輕警員情緒激動，擔憂整個警隊都變得躁動且敏感。「我會諗警員如果成日喺呢個心理狀態，其實都好唔健康。」她強調也關心警隊的心理健康，「會諗佢哋有無心理健康或者壓力問題，我醫生的instinct（本能）都會喺度」。 過去半年，警隊領取合共9.5億元加班津貼，馬仲儀認為加班不可能無上限，因已有疲勞過度致猝死的往例，「但今時今日，你可唔可以講『可能你哋真係要睇一睇醫生』？」她隨即自答，「你唔講得㗎嘛，評論任何關於警隊嘅野，除咗歌頌以外都係會被人批評。」

示威傷者漸增，醫護與警方之間的關係緊張，警方於6月底暫時不安排警員駐守院內警崗。（資料圖片／鄺曉斌攝）

憂醫護專業被政治立場凌駕扭曲

社會氛圍走向兩極，馬仲儀坦言憂慮醫護專業會被不同立場的人或評論扭曲。她提到，有警員於觀塘被割頸受傷，據她了解該警員到醫院後已第一時間獲醫護恰當處理，手術成功傷口亦癒合得很好。惟事隔幾日，網上有人上載該警員的傷口照片，質疑醫護的手勢不佳，「刻意將傷口縫得差」，最終迫使醫管局要發聲明反駁，指皮瓣輕微外翻有助傷口癒合。

反修例示威浪潮至今，已有逾6,000人被捕，但期間曾發生男警員闖入產房的舉動，令人反思病人私隱與押解被捕人士之間的平衡點。馬仲儀指，過往有犯人在羈留病房，警員未必坐床邊，若有醫療步驟要做，警員會留在簾外，即使空間不足，要警員暫到病房外亦無問題，她擔憂過往的常態與共識已不復再。

馬仲儀認為，現時「專業」易被扭曲，即使表現專業亦有可能被批評。（羅君豪攝）

市民對公僕有期望

馬仲儀不評警員是否專業，但她指出，醫生與警員的共通點，在於兩者都以服務市民為宗旨，以社會利益為首要考量。

過往大眾對警隊評價正面，到今日「解散警隊，刻不容緩」等負面口號不絕於耳，馬仲儀強調，醫護人員要專業與良知的平衡，「如果醫管局叫我今日要有50%病人出院，因為要有位，我睬你都傻！我覺得個病人唔好，就唔可以出院。」

所屬工會曾因發聲明，而被批評為「黑醫護」，馬仲儀指，協會往往只針對市民的安全及健康發聲。（羅君豪攝） 工會身份發言帶來壓力：有心理準備 反修例示威風暴自6月起爆發，馬仲儀正好在6月6日接任香港公共醫療醫生協會（HKPDA）會長一職，以往該會主要為公共衞生事件發聲，而由6月12日起，該會亦就社會事件發聲。馬仲儀坦承感疲怠，「哇又嚟？又寫statement？」 不過，PDA的社交媒體專頁曾在發聲明後遭網民湧至批評，指罵他們是「黑醫護」，隨之而來的是針對個人的批評，自此她使用社交媒體會更加謹慎，雖然自由度減少，但她同意這是公眾人物發言的代價，「做會長預咗。」

↓↓反修例風波持續逾半年↓↓

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